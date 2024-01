Novedades de la Semana Santa 2024: el paso por la calle La Fuente y la presentación del cartel en el Gran Teatro

La Semana Santa de Huelva en 2024 comienza a moldearse tras las fiestas navideñas, estudiando el recorrido de las hermandades, que tendrá que estar pendiente de las obras que se realizan en el centro de la ciudad. Además, se espera el primer gran acto del curso cofrade con la presentación del cartel que tendrá lugar por primera vez en el Gran Teatro de Huelva el 22 de enero. El Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva ya se encuentra manos a la obra para que la Semana Grande siga estando a la altura de la entrega onubense.

Uno de los interrogantes que envuelven a esta semana es el recorrido que van a realizar las hermandades para llegar a la Carrera Oficial de Huelva. En el punto de mira se encuentran las obras de la calle La Fuente, el presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González ha explicado que "el día 15 de enero tenemos una reunión con el área de urbanismo del Ayuntamiento de Huelva y en ella, sabremos qué calles estarán disponibles este año".

Según lo que ya se conoce, desde el Consistorio explicaron que "nuestras previsiones son hacer la calle La Fuente, no tocar el entorno de San Pedro, a lo mejor sí empezar en San Pedro lo que es la propia plaza, que guardará la misma fisonomía, no va a haber una gran obra de demolición, con lo cual se podría empezar dentro de la plaza y una vez pasada la Semana Santa se haría la urbanización alrededor". También, las obras en la Plaza Niña comenzarán después de esta semana señalada en el calendario para no dificultar el emblemático paso de las cofradías por el lugar, donde son muchas las que disfrutan de los cánticos de la Hermanitas de la Cruz.

Por otro lado, una de las novedades para este año es la presentación del cartel en el Gran Teatro. Un acto que siempre se ha llevado a cabo en la sala de plenos del Ayuntamiento de Huelva y que este año se realizará con una celebración especial en la probablemente habrá acompañamiento musical. Tendrá lugar el 22 de enero a las 20:30 y el cartelista, Santi León, será el encargado de llevar a cabo la obra de arte en la que estará presente la fotografía artística como su especialidad. Se trata de un artistas que cuenta con un amplio recorrido en el mundo cofrade y que ha realizado obras de envergadura como el cartel de la Semana Santa de Triana en 2022, la portada del anuario de la Hermandad del Cachorro de Sevilla o la portada de la revista Pasión número 88.

Tras este esperado acto, el 14 de febrero será Miércoles de Ceniza, el día en el que comenzará la Cuaresma de este año. Cuarenta días hasta la Pascua, en los que el olor a incienso llegará a las calles de Huelva y las hermandades intensificarán sus preparativos para la procesión. El segundo lunes de Cuaresma, el 26 de febrero, tendrá lugar el viacrucis cuyo titular es el Cristo de la Victoria de la Hermandad de los Mutilados, "seguramente el recorrido se lleve a cabo por el parque Alonso Sánchez", ha trasladado el presidente de Consejo.

Ensayo tras ensayo se irán consumiendo las semanas hasta llegar al domingo previo al Domingo de Ramos, el 17 de marzo, en el que tendrá lugar el pregón de la Semana Santa 2024, una de las citas más esperadas por todos los cofrades de Huelva y en el que la afluencia siempre está a la altura. El pregonero para este año es David Muriel, "una persona muy de Huelva, mariana y de iglesia", lo describe Antonio González. Ha sido pregonero de la Hermandad del Rocío de Cartaya y se trata de un cofrade onubense muy devoto de la Virgen con un amplio recorrido en ese mundo.

El Viernes de Dolores se celebrará el 22 de marzo en una semana en las que las procesiones no cesarán hasta el Domingo de Resurrección, el 31 de marzo. Un agenda completa para el mundo cofrade que se irá llenando de conciertos, igualás, ensayos, tertulias o reuniones para que en la organización de esta gran semana en Huelva no quede un cabo suelto. Unos días en los que la ciudad registra completos en hoteles que además se está convirtiendo en un atractivo turístico en la capital.

Los planes para 2025

Aunque acaba de comenzar el 2024, ya se puede esbozar algunos datos de cómo evolucionará la Semana Santa en el 2025 y cuáles serán los retos para el Consejo de Hermandades y Cofradías de Hueva. Queda pendiente un cambio de recorrido en la Carrera Oficial para que las hermandades vuelvan a acceder a la Plaza de las Monjas por la calle Méndez Núñez, pero para ello habrá que esperar, "el día 29 de enero tenemos pleno de hermanos mayores para hablar de la Semana Santa de este año y puede que abordemos el tema del cambio de recorrido, en todo caso será algo que tendrá que ser aprobado en Junta de hermanos", ha destacado el presidente.

Por otro lado, la Magna Mariana también es un reto para el Consejo que se encarga de organizar la procesión jubilar del evento. "Actualmente estamos a la espera de que la Virgen de la Soledad de Ayamonte y la Virgen de las Mercedes de Bollullos confirmen su participación, será a finales de enero o principios de febrero cuando se tenga una respuesta", ha explicado Antonio González. Este se trata del primer paso para comenzar a trazar un boceto de cómo será esta cita mariana en Huelva, para la que ya han confirmado 21 de las 26 hermandades invitadas.