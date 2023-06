Manuel Marín eleva al cielo el júbilo por la Coronación de la Virgen de la Amargura en su pregón

La Concepción ha abierto sus puertas para que los días previos a la Coronación de la Amargura se vivan con intensidad por todos sus hermanos. Durante la mañana, el pregón de Manuel Marín Vicente-Tutor ha resonado en la parroquia, entrelazando su vínculo con la Hermandad del Nazareno con la entrega por el mundo cofrade de Huelva que le caracteriza. El amor hacia la Virgen de la Amargura ha quedado latente y sus palabras han sido la antesala al 17 de junio, en el que la cofradía verá a su madre, una de la que más devoción profesa en Huelva, alzarse al cielo de La Placeta, donde los ángeles de plata de su palio bajarán para coronarla.

La coral y orquesta de la Coronación dirigida por Sergio Lazo ha sido la encargada de amenizar el acto estrenando por primera vez el Himno de la Coronación con letra de Rafael Lopera y música de Frissina. Para abrir el pregón, presentado por el hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, Marcos de la Corte Dabrio, se ha interpretado el canto Bajo tu amparo de Marcos Frissina y la marcha Amargura de Huelva Coronada compuesta por Manuel Moreno. Una jornada con mucha expectación y en la que los cofrades de Huelva han estado presentes para escuchar con atención las palabras en forma de poesía que el pregonero le dedicaba a su Madre.

Durante la presentación, el hermano mayor del Nazareno quiso reconocer la trayectoria profesional del pregonero como periodista y "su estrecha vinculación con la Hermandad y el mundo cofrade de Huelva", antes de que Manuel Marín le hablara a la Virgen de la Amargura, que presidía el altar de la Concepción aguardando el momento de su Coronación.

Las autoridades, el presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González y los hermanos mayores de diferentes cofradías de Huelva, no quisieron perderse este momento en honor a la Amargura en el que el pregonero comenzó su recital invitando a no perder los ojos de la titular, en unas jornadas en las que "la Hermandad transformada en cofradía, olvida la penitencia y se nos hace flor de alegría", el día de la Coronación Canónica se cambiará el luto de una madre que llora por su hijo por el júbilo entre todos los hermanos, que acontece en unos momentos señalados a fuego en la historia de la cofradía.

Un pregón que conoce Huelva, donde no ha faltado la Cinta y las arenas de El Rocío y en el que la ciudad se ha postrado antes las plantas de la Amargura. Su estrecha vinculación con la Hermandad por parte de su familia política, también ha salido a relucir, mientras los rezos brotaban de su boca en los que decía "Hoy no es Huelva quien te corona sino el Nazareno", su hijo, por el que llora en cada Madrugá. Manuel Marín también le pidió fuerzas para poder plasmar "todos los momentos que retumban en su memoria" y realizar un recorrido por las primeras horas del Viernes Santo. "La luna susurra a la noche y el sol alumbra tu cara", continuaba, "Huelva te corona en nubes de incienso" en el que la Madrugá eterna con la que todos sueñan dejó un rastro de fe y finalizó nombrándola "Reina de padre, de hijo y Reina de madrugada".

Reconoció la labor de las Hermanitas de la Cruz, que esperan siempre a la Hermandad, destacando su forma de hacerlo "inmensas de modestia" porque "el amor siempre pesará más que el oro" y su amor por la Virgen de la Amargura ha sido evidenciado a lo largo de los años. "La Niña ya no es tu plaza es tu refugio y tú parada", que se ha convertido en una visita obligatoria en cada estación de penitencia, para reconocer como esta hermanas llevan "el silencio por trabajo y amargura por medalla".

También hizo un homenaje a los que ya no están, a todos los hermanos del Nazareno que ya se encuentran al lado de la Amargura y que "dejan ese pellizco en el alma que nunca dejará de dolernos". Recuerda que "no son cofrades ausentes y que viven en cada recodo de nuestra existencia congregados por su amargura frente a nosotros". El pregonero los siente en cada "balcón, cada tramo y cada trabajera" agradeciendo esta herencia. La Virgen de la Amargura "hoy sonríe y nos cita para celebrarle su corona que no es fervor, sino el amor de los hermanos" continúa, sin dejarse atrás "que Marina es su calle y suya la Placeta".

Un pregón que culminó en un aplauso, seguido de la presentación del esperado himno de la Coronación, en el que todos los presentes ya soñaron con el 17 de junio en el que la Virgen de la Amargura presidirá La Placeta, tras una intensa preparación en la que la Junta y los hermanos se han volcado sin dejar atrás la obra social Educar para crecer, el Triduo que comenzará el próximo 9 de junio y la imposición de la medalla de oro de la ciudad. Unos actos preparatorios en los que se respira la ilusión y la impaciencia por ver a su Madre, La Amargura, coronada en Huelva.