Brilla el Jueves Santo en Ayamonte

De siempre nos enseñaron que había tres días grandes en el año que brillan más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión, por ese orden. Y como un día grande en el calendario religioso, Ayamonte lo ha vivido de una manera magistral. Ya el Miércoles se vislumbraba en sus calles, plazas y lugares emblemáticos de la ciudad que este año la afluencia de lugareños y foráneos iba a ser extraordinaria.

Esa era también la previsión, asentada en que habían pasado dos años con restricciones en este periodo festivo. Durante todo el día las playas de Isla Canela y Punta del Moral, estuvieron a tope de bañistas que se atrevían a hacer su primera incursión en el Atlántico.

Comenzaba la tarde religiosa con los Santos Oficios, primero en la Parroquia del Salvador, donde a las 18:30 salía en procesión la Hermandad de la Oración en el Huerto, Nuestro Padre Jesús Caído y Maria Santísima de la Amargura. A las 19:00 esos oficios se hacían en las distintas parroquias de la ciudad ante cientos de fieles que acudieron a la llamada de Cristo en su agonía.

Una vez finalizados, muchos de los presentes fue la visita de los sagrarios, en especial el que se instalaba en la Capilla de las Hermanas de la Cruz, muy visitada de siempre. Posteriormente, muchos ayamontinos se desplazaban a los distintos templos del centro para escuchar la Salve que los más de cien cargadores de Padre Jesús y del Socorro le rezan y cantan al Santísimo. Es una Salve distinta e histórica que se conserva desde años inmemoriales.

El siguiente paso de la jornada cofrade ayamontina se trasladaba al centro de la ciudad fronteriza, escenario de las tres imágenes que llegaban procedentes del barrio de la Villa, en lo más alto de la ciudad. El Paseo de la Ribera se encontraba completamente abarrotado, no cabía un alfiler. La temperatura, el ambiente extraordinario y la procesión de los tres pasos por la Tribuna Oficial fueron dignos de mención. Poco a poco, la hermandad volvía a su templo de origen mientras los muchos restaurante, bares y cafeterías se encontraban a tope.

Había que andar rápido, ya que a las dos de la madrugaba salía desde la Capilla del Socorro la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Socorro. En esos momentos la hermandad de Jesús Caído subía la calle Galdames y tenía que pasar por el Templo del Socorro antes de las dos de la madrugada. Nunca ha fallado, pero para ello los costaleros tenían que sufrir muchísimo ya que la distancia que hay entre el centro de la ciudad y la Parroquia del Salvador, la de Jesús Caído, es muy grande con la dificultad de que más de la mitad del recorrido es cuesta arriba. El esfuerzo es triple, pero la hermandado de Padre Jesús nunca ha tenido que esperar por que no haya pasado el último de los pasos que en ese momento está en la calle, la Virgen de la Amargura.

Cuando aún ésta imagen no ha cruzado el dintel de la Parroquia del Salvador, las puertas del Socorro se abren antes miles de personas para dar salida a la procesión de la madrugada ayamontina. Es especial, no llevan penitentes, no llevan música, es cargada desde fuera y el pueblo hace una piña en torno a las dos imágenes, Padre Jesus y su Madre del Socorro.

Estas imágenes recorren todo el pueblo para llegar a la Tribuna Oficial a las siete de la mañana. A las puertas de su Capilla sobre las 10:30 y allí se queda hasta las 13:00 que ya se hayan subastados las dos varas que al año siguiente dirigirán los pasos. La entrada en su templo la realiza ante cientos de personas.

Para este Viernes Santo está prevista la salida de dos cofradías. La Hermandad del Descendimiento, Santo Entierro y Nuestra Señora del Mayor Dolor a las 20:00 desde la Parroquia de las Angustias. a las 21:00 y desde el templo de San Francisco, la Hermandad del Vera Cruz, Santo Entierro y Virgen de la Soledad.