Horario y recorrido del traslado de la Hermandad de la Cena a la capilla de la Esperanza

La Hermandad de la Cena comienza una semana cargada de actos tras la celebración de su Triduo. La tarde del 7 de junio tendrá lugar el traslado del Cristo del Amor con motivo de la celebración del Corpus en Huelva y su posterior imposición de medalla en la jornada del sábado 10 de junio.

La procesión partirá a las 20:15 del Polvorín para poner rumbo a la Iglesia de la Esperanza, su recorrido será el siguiente: Templo, C/ Presbítero Pablo Rodríguez, C/ Puebla de Guzmán, Barrio Obrero C/ G, Barrio Obrero C/ Circunvalación, Barrio Obrero Paseo Virgen de la Victoria, Plaza de España, Alameda Sundheim, Plaza del Punto, Avd. Martín Alonso Pinzón, Calle de Santa Angela de la Cruz, Plaza Niña, Calle Nuestra Señora de la Esperanza Coronada y Templo, estando prevista la llegada, sobre las 22:45. Medalla de oro de Huelva

La Hermandad de la Cena protagoniza este año el Corpus, con motivo del LXXV aniversario fundacional de la Hermandad de la Sagrada Cena de Huelva y el sábado día 10, su titular el Cristo del Amor, recibirá la medalla de oro de la ciudad de Huelva.