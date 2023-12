Fernando Melgar insta a "seguir inculcando el valor de la fe a los costaleros" tras su cese en la Hermandad de la Cena

La Junta de Gobierno de la Hermandad de la Cena de Huelva aprobó en la sesión ordinaria del 14 de diciembre el cese de sus funciones a Fernando Melgar Marra-López, como capataz de la Virgen del Rosario. La cofradía publicó el comunicado a través de sus redes sociales y fueron muchas las reacciones del mundo cofrade onubense al respecto.

Desde la Hermandad de la Cena no han querido dar más explicaciones en torno a este hecho y han asegurado que aún no se ha buscado un sustituto para el puesto de capataz dentro de la Hermandad. Por su parte, Fernando Melgar, ha subrayado que lleva desde el año 1978 perteneciendo a la cofradía y desde 1980 cerca de los respiraderos de la Virgen, "he sido aguador, costalero, ayudante de capataz y capataz, mi amor por la Virgen siempre estará presente y todo esto es lo que yo he intentado transmitir a la cuadrilla de costaleros".

Con una amplia trayectoria en el mundo cofrade, Fernando Melgar no deja el martillo y continuará como capataz en la Hermandad del Prado en la que "estoy trabajando como lo hacía con la cuadrilla de la Virgen del Rosario". Melgar ha dejado muy claro que sus máximas para ser costalero es el amor y la entrega por la titular "no se puede sacar un paso sin inculcarle el valor de la fe a los costaleros, esto no debe convertirse en un simple deporte y ahí nace la función principal del capataz". "Hay que cristianizar, enseñando tanto la labor de costalero como recordando que lleva a Dios a su madre y si nosotros mismos no nos los creemos no se lo va a creer nadie".

"Actualmente, se tiende a irse a la hermandad con la mejor banda o que baile más las marchas y por ello, son muchos los pueblos que se ven sin costaleros, mi mensaje es que hay que enseñar a querer a su Virgen, para que siempre se quiera estar bajo sus trabajaderas", ha reflexionado Melgar.

Señala que lo más importante es llevar a los pasos con fe y cariño pero explica que "un conflicto con la Junta ha llevado a su cese como capataz". "Yo he sido capataz los 365 días del año y no se si es un adiós o un hasta luego, pero igualmente gracias a todos los que me han apoyado".

Fernando Melgar seguirá frente a la Virgen del Prado y ha anunciado que "ya ha sonado el teléfono pero aún no hay nada cerrado".