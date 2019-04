Caritas presenta un vía crucis actual, con los cristos de la calle

Caritas Diocesna ha hecho una invitación a las hermandades de penitencia y de gloria para compartir la experiencia del día a día. El objetivo es mostrar el camino de Cristo que va de la muerte a la vida en el mundo actual.

Desde Cáritas su presidenta, Pilar Vizcaíno Macías, hace una reflexión en la invitación a las hermandades en la que recuerda que la llegada de la Semana Santa es una oportunidad para adentrarnos en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Un tiempo que “los cristianos, la vivimos y recordamos, especialmente, durante la Cuaresma y la Semana Santa”. Recuerda que a diario nos encontramos con quienes sufren, ya sea por una enferemdad, la muerte de un ser querido, la ausencia de trabajo, de vivienda, de acogida en un país que no es el suyo.

“Hoy en día, los crucificados los tenemos a nuestro lado”, dice Pilar Vizcaino, “quizas en nuestra familia o en nuestro entorno”, per igualmente tambien habla de que no es necesario ir muy lejos para ver a un Simón de Cirene que ayuda a llevar la cruz a quien sufre, acompañándolo durante su camino para que siga adelante. No es difícil ver a una verónica que enjuga las lágrimas y limpia el rostro de quien está desolado. No es difícil ver a una madre que está siempre, hasta el último momento si fuera necesario, al pie de la cruz abrazando al hijo que sufre o que muere.

Pilar Vizcaíno dice que “son escenas de un vía crucis cotidiano, una vía dolorosa que ha de ser desvelada desde la luz de la resurrección, esperanza de una nueva vida que se alumbra desde el amor, especialmente hacia los últimos y más olvidados”.

Esto es lo que se quiere reflejar desde Cáritas. Un vía crucis actual, con los rostros de hoy en día para que, desde la oración y la reflexión, nos ayuden a descubrir el sentido de una semana que es santa, porque todo un Dios se entregó su vida por amor y nos dice hacedlo como yo he hecho”.