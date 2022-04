Ayamonte se llena en su Semana Santa

Hacía muchos años que Ayamonte no vivía una Semana Santa como la de 2022. A la apetencia por no haber celebrado los dos últimos años los desfiles procesionales, debido a la maldita pandemia, y a lo elevado de las temperaturas, llegando a más de 30 grados, Ayamonte se vio invadido por miles y miles de foráneos, que unidos a los más de veinte mil habitantes que en estos momentos posee la ciudad, las principales calles del centro, los bares, restaurantes, cafeterías y la playa, estaban atestadas de personal. Es más el Ayuntamiento tuvo que disponer de distintas bolsas de aparcamientos, que se llenaban rápidamente, teniendo que aparcar coches en lugares no recomendados. De todas las maneras, no hubo incidentes de ningún tipo, gracias a la labor de Policía Local y Guardia Civil, que en todo momento velaron por la seguridad y bienestar de los viandantes.

En cuanto a las cofradías que hicieron su estación de penitencia, se produjo un total éxito de organización y de acompañamiento, por cada rincón desde las cofradías pasaban, no solamente por los lugares de difícil paso, sino por todo el recorrido, dejando, de esa manera patente, que este año se superaron y por mucho, las perspectivas que de la Semana Mayor se tenían en la Puerta de España.

Tanto la Hermandad de Padre Jesús y María Santísima del Socorro, que salió la madrugada del viernes, pasando por las cofradías del Descendimiento, Santo Entierro y Nuestra Señora del Mayor Dolor, como la que vino desde el templo de San Francisco, Vera Cruz, Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad, fueron seguidas por miles de personas, que no quisieron perderse, desde sus salidas, pasando por la Tribuna Oficial y entradas, ningún momento.

La rifa de las varas de Padre Jesús y la Virgen del Socorro, fue subastada llegando a pagar trece mil euros por la del Señor y diez mil euros por la de la Virgen. En esa misma mañana de Viernes Santo falleció uno de los grandes empresarios, importantísimo en la Semana Santa, en el fútbol… y sobre todo una gran persona, Manolo Concepción Jiménez, hijo del que fuera fundador de la Agrupación de Cofradías y gran empresario, Antonio Concepción Reboura.