Antonio González García: “La estabilidad mantendrá a la Semana Santa de Huelva en el sitio que ocupa en Andalucía”

Antonio González García vuelve a presentar su candidatura al Consejo donde ha estado al frente en dos mandatos de 2012 a 2021 y un año de prórroga.

-¿Qué le mueve a presentar su candidatura, después de haber estado dos mandatos antes?

-Nadie se podía imaginar que apareciera esta maldita pandemia que nos a condicionado la vida a todo el mundo. Por eso no nos parecía serio dejar la presidencia del Consejo de Hermandades de la Semana Santa con todos los asuntos que estaban pendientes y que consideramos que era una patata muy caliente dejar todos esos problemas a alguien que viniera de fuera con el consiguiente desconocimiento de la situación real. Así que renunciamos a dos años de prorroga que prácticamente teníamos autorizados y decidimos que era mucho más elegante abrir el proceso electoral y dar la oportunidad a que se pudiera presentar quien quisiera.

-¿Cuáles son las claves de su programa para los próximos cuatro años en el Consejo?

-Mi proyecto para estos próximos años de gestión se sustenta en cuatro pilares muy sólidos: Mi junta de gobierno y equipos de colaboradores, del que me siento muy honrado por su trabajo y dedicación a la Semana Santa en su conjunto. La normalidad -dicho con letras en mayúsculas- que le hemos dado a todos los problemas que había cuando llegamos, solucionándolos desde el diálogo y el respeto, como no puede ser de otra forma para el engrandecimiento de nuestra Semana Santa. La estabilidad -también lo apunto con letras en mayúsculas- que de manera progresiva hemos mantenido durante estos ocho años mas uno, que han hecho posible que la Semana Santa se encuentre en el sitio que ocupa en este momento, no solo en nuestra ciudad y provincia sino en toda Andalucía. Un cuarto pilar es la prosperidad -igualmente en alta-, ya que las hermandades pasaron de cobrar 1.536 euros en concepto de venta de palcos de la carrera oficial a los 4.160 euros que dimos nosotros por el mismo concepto y con los mismos palcos a la venta. Afortunadamente se consiguieron recuperar subvenciones que estaban perdidas y que han contribuido a que las hermandades se hayan visto beneficiadas de esa ‘prosperidad’. Es una línea de trabajo en la que seguiremos incidiendo buscando esa implicación de la ciudad con la celebración de la Semana Santa en la calle.

-¿Cómo es el equipo de gobierno que presenta a estas elecciones? ¿Cómo lo definiría?

-Mi equipo es el mismo que hemos terminado este mandato, gente encantadora, educada, con una trayectoria intachable y modélica en todos los ordenes de sus vidas, cofrades de renombre que gozan de un gran prestigio en el mundo de la Semana Santa. Insisto, me siento muy honrado con contar con este magnífico equipo de cofrades, curtidos en el buen hacer y, sobre todo, en la dedicación a todas las hermandades y la Semana Santa en su conjunto.

-¿Cómo afrontar aspectos como la cuestión pendiente de los palcos? ¿Y sus lineas económicas?

-El tema económico es digno de mención y de comentarios cuando todos los años los dos hermanos mayores designados, nos hacen la fiscalización del balance económico y nos felicitan por la pulcritud y la transparencia de las cuentas, que luego lo corroboran los hermanos mayores con la aprobación de las mismas durante todo estos años, ya que son ellos los que aprueban o no las mismas toda vez que en el Obispado no se aprueban, allí solo se presentan y te ponen el sello de registro de entrada. Gracias a esta gestión económica solvente, trasparente y con perspectiva de crecimiento, los hermanos mayores pueden ahora acometer grandes proyectos en sus respectivas corporaciones cofrades porque tienen las espaldas bien cubiertas. Eso se nota con los estrenos tan maravillosos que en los últimos ocho años se están viendo; estamos deseando que puedan salir las cofradías de nuevo a la calle para disfrutar de esos estrenos que nos han mostrado. En cuanto al tema de los palcos de la carrera oficial, debo decir que los usuarios los tienen asegurados en la primera Semana Santa que se pueda montar, esperemos sea esta próxima. Evidentemente seguiremos creciendo en la cantidad en la gestión económica para que lo hagan también las hermandades.

-Sigue pendiente los estatutos, con aspectos como el Resucitado o la Carrera Oficial en la Madrugada.

-En estos momentos tan solo hay un pequeño desajuste para la aprobación de los estatutos que está relacionado con la Hermandad del Resucitado y que a la apertura del próximo curso cofrade se hablará con los hermanos mayores y estamos seguro que saldrán adelante. En este tiempo se han hecho grandes esfuerzos por parte de todas las hermandades para abordar un articulado que tenga el mayor consenso posible. Es importante destacar que la gestión de la vida diaria de las hermandades se ha mantenido sin incidente y sin necesidad de un articulado que lo regulara, por la buena sintonía de las hermandades y el Consejo.

-La sede del Consejo de Hermandades continúa cerrada, ¿cuál es su proyecto?

-En la actualidad estamos en conversaciones muy avanzadas con la Junta de Andalucía y con el excelentísimo Ayuntamiento de Huelva a ver si podemos conseguir una de las tres propuestas que tenemos puestas encima de la mesa. Lo que no vamos es a edificar una nueva, porque para eso se necesita mucho dinero y se hipotecaría lo que reciben las hermandades y tampoco tirar un dinero a la calle alquilando un piso o un local. Esperamos conseguirla pronto, está en nuestro programa de realizaciones para estos próximo cuatro años, lo mismo que otras muchas ideas que ilusionarán a los cofrades.