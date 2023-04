Antonio González: "La Semana Santa de Huelva goza de una buena salud y eso no hay quien lo pare"

El Domingo de Ramos está aquí y ya huele a incienso, a la primera levantá le quedan pocas horas y los nazarenos nerviosos se pueden ver por las calles de Huelva. Antonio González abre las puertas a todo el que quiera disfrutar de la Semana Santa de la ciudad, donde no falta la "pasión, la fe y los sentimientos".

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva reconoce el potencial de esta festividad que se encuentra en una época dorada, donde la gente se echa a la calle arropando a las cofradías durante su estación de penitencia. En el compromiso de preservar su posición, el Consejo desea que sigan trabajando de la mano para que se viva una Semana Grande plena.

-Este año se plantea una Semana Santa plena, ¿cómo se afronta esto desde el Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva?

-Este es el verdadero año de la normalidad porque el año pasado por la fecha de enero teníamos la incertidumbre de qué iba a ocurrir. Seguíamos con mascarillas y no se sabía si debajo de los pasos se iba a ir bien, pero al final la cosa salió sin problemas. Este año está todo más normalizado y esperamos que sea una Semana Santa grande.

-¿Cree que la afluencia de este año va a ser mayor que la de 2022?

-Seguro, aquí en Huelva ocurre una cosa muy curiosa y es que, año tras año, vamos superando el récord de visitas durante la Semana Santa. Cada vez viene más gente de fuera y Huelva, prácticamente entera, se echa a la calle.

-Se ha escuchado en varias ocasiones que la Semana Santa de Huelva vive una época dorada, ¿cree que eso se alargará en el tiempo?

-Yo pienso que la Semana Santa en los últimos 10 o 12 años ha crecido de una forma exponencial, ahora mismo tenemos una semana muy bonita, muy de Huelva y cómoda de ver. La gente de fuera se encuentra con una gente maravillosa, unas playas magníficas, una Sierra extraordinaria y con un a gastronomía espectacular.

Además, pasamos por el mejor momento sin lugar a dudas, nunca se han visto tantos estrenos dentro de las hermandades en cuanto a patrimonio. Gozamos de una buena salud y yo creo que la Semana Santa no hay quien la pare, tenemos que seguir por este camino de tolerancia, unión y disciplina.

- ¿Cómo el Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva proyecta esta época de prosperidad para que sea beneficiosa para la ciudad?

-Yo pienso que el éxito está en comprometer a mucha gente con la Semana Santa de Huelva. Le hemos hecho saber a las instituciones que cuando en Huelva se habla de que es el acontecimiento más importante y todos presumimos de ello, hay que prestarle las ayudas correspondientes. Prácticamente todos los días hay que hablar de Semana Santa por ejemplo en los medios de comunicación. Yo lo que quiero es que se le devuelva a esta semana lo mismo que esta le da a Huelva.

-Las hermandades se enriquecen en patrimonio, ¿cómo se compensa con su obra social?

-En ese sentido somos unos auténticos artistas, nosotros conseguimos mejor el dinero para las obras sociales que para enriquecer nuestro patrimonio. Le damos preferencia siempre a la obra social y ninguna de las hermandades cumple lo que dice en los estatutos -que el 15% de su beneficio lo tienen que donar a la obra social- todas se sobrepasan de este porcentaje. Las hermandades dan un gran ejemplo, hacen un esfuerzo increíble y tienen la capacidad de buscar el dinero debajo de las piedras y no es para hacer una túnica, ni unos varales, sino para destinarlo a diferentes colectivos. Cada vez hay más gente necesitada que les hace falta ayuda y para eso están las hermandades.

-Con las obras de peatonalización del centro, ¿cómo ha sido la labor de preparar la Carrera Oficial?

-Estaba todo el mundo preocupado menos yo, pero hemos llevado prácticamente el mismo ritmo de montaje de la Carrera Oficial. Empezamos en montaje el día 22 de marzo y el Viernes de Dolores se finaliza por la parte de la Diputación de Huelva y daremos los últimos remates. Han hecho un esfuerzo para habilitar la zona y que la Semana Santa discurra de forma normal y sea cómodo para los costaleros.

La hermandad de la Soledad será la que tiene que modificar su recorrido porque la calle Béjar está bloqueada por la obra, creo que va a salir ganando al retomar su antiguo itinerario.

-Durante el pregón de la hermandad del Calvario dijo que lo que más echaba de menos era el mundo del costal.

- Sí, evidentemente. Yo llevo toda mi vida de capataz, delante de los pasos y lo echo mucho de menos. Cuando voy a ver una hermandad me cuesta trabajo ubicarme si no estoy alrededor de una cuadrilla de costaleros, el último año que estuve fue en 2018 con el Señor de Pasión y el año pasado hice mis pinitos para despedirme de la hermandad.

-¿Y volverá al martillo?

-No creo que mi trayectoria como capataz tenga que caer en el olvido, a mi me gustaría despedirme como Dios manda después de tanto años.

-Aunque parece que en un principio el tiempo va a respetar a la Semana Santa, ¿hasta qué punto va a ser flexible el Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva para que las hermandades no se queden sin realizar su estación de penitencia?

-Todo el mundo debe saber que las normas están escritas y que existe un protocolo de lluvia que se debe de cumplir, pero yo creo que cada vez que se hace un reglamento, de lo que sea, debe de existir algo donde se puedan hacer excepciones por necesidad. El año pasado, después de tantos años sin salir, no hubo más remedio que dar a las hermandades una oportunidad como ocurrió el Martes Santo pasado. Qué clase de persona sería yo si me aferrara a un reglamento sin tener en cuenta muchos factores más, yo voy a seguir procurando que salgan todas y me parece que hay que facilitar las cosas sin precipitarse.

-El Sábado de Pasión vuelve la Legión a las calles de Huelva que se ha convertido en una tradición y un gran reclamo, ¿el Consejo quiere alargar esta procesión del sábado durante años próximos?

- La salida que hace la hermandad de Oración en el Huerto con uno de sus titulares, el Cristo de Vera+Cruz es un tema que realiza la propia cofradía. Desde el Consejo de Hermandades se colabora con ellos de una forma estrecha para que puedan realizar la Carrera Oficial. Mientras que Huelva siga respondiendo y siga saliendo a la calle a ver al Señor con la Legión se seguirá haciendo y nosotros responderemos con nuestra ayuda.

-La Semana Santa apoya al sector turístico en la ciudad.

-Todo lo que huela a Semana Santa es prosperidad para Huelva, le da vida a la ciudad y a todas las personas que comen de esta semana. En Andalucía, con este mundo, comen más de 100.000 familias.

-Desde el obispado se han ampliado los requisitos para realizar una salida extraordinaria, ¿cómo plantea esto el Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva?

-Nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Lo que ha ocurrido es que nos hemos llevado dos años sin poder hacer nada, nosotros tuvimos la suerte poder sacar un Vía Crucis y poner nuestras imágenes en veneración. Es verdad que lo que queremos es hacer salir a la calle, pero asumimos la norma porque hay que ordenar para no abusar y alguien tiene que tomar estas decisiones. Desde las hermandades se ha aceptado porque también somos iglesia y hay que aceptar las decisiones del obispado.

-Este año es la Coronación de la Virgen de la Amargura.

-Nosotros ya le hicimos entrega de la medalla de oro del Consejo y tenemos muchas ganas e ilusión, porque no todos los días siendo presidente se corona una Virgen. Estamos encantados de ayudar en todo lo que podamos y la hermandad y toda Huelva está deseando que llegue ese día.

-¿Cómo hacer que el sentimiento cofrade perdure durante todo el año?

-El que tiene fe la tiene. Nosotros no nos cansamos de repetir que durante Semana Santa se celebra la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor y en este sentido se vive con ilusión. Tiene un signo de tristeza y de alegría a la misma vez con la esperanza de que el Domingo de Resurrección todo va a terminar bien.

-La hermandad del Resucitado, ¿podrá venir al centro?

-En sus estatutos queda reflejada como una hermandad de gloria y está dentro del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva. Otra cosa diferente son las procesiones de Semana Santa que pasan por Carrera Oficial, que termina terminan el Viernes Santo porque el Sábado ya no hay hermandades en Huelva. Nosotros tenemos el compromiso con la ciudad de que el lunes debe quedar limpia. Si la hermandad del Resucitado quiere venir al centro de Huelva y el obispado se lo autoriza, podrán hacerlo pero sin pasar la Carrera Oficial. De todas formas creo que se podrían buscar alternativas con otros recorridos como bajar Catedral y realizar un acto especial, pero esto es un tema del obispado.

-¿En algún momento habrá cinco hermandades en un solo día?

-Sí, eso va a ocurrir dentro de bastantes años. El Prado ya está dentro del pleno de hermanos mayores, yo creo que ellos ya tienen escogido el día, pero tienen que venir al centro cuando cumplan todas las garantías y vayan creciendo poco a poco. Ese día será de júbilo y disfrute para todo el mundo.

-Un mensaje para los onubenses de cara a Semana Santa.

Mandar un saludo a todos los cofrades de Huelva, que lo pasen bien, lo disfruten y que vivan una Semana Santa con intensidad, sentimiento, corazón y fe.