Antonio González García: “El objetivo es poder sacar los pasos el próximo año”

–¿Cómo se encuentra tras haber revalidado la presidencia del Consejo?

–La verdad que muy bien, satisfecho por la confianza que depositan en nosotros los hermanos mayores. Nos da fuerza para seguir trabajando, con una mayor responsabilidad.

–El resultado es el apoyo de 22 votos, como en las anteriores elecciones.

–En aquella ocasión concurría solo. En esta había otro candidato, podía haberse dado una división de los hermanos mayores pero actuando con madurez, con compromiso, en conciencia no por amistad, han decidido lo que entienden es lo mejor para la Semana Santa y las hermandades.

–¿Esperaba obtener este apoyo tan mayoritario?

–La verdad es que sí, había hablado con los hermanos mayores en la campaña y esa era la sensación. Ellos preguntaron, nosotros contestamos y ha sido una campaña ejemplar en todo. Estoy convencido que han optado por una Semana Santa de normalidad y prosperidad. Los hermanos mayores no han querido complicación, han votado por la paz social y la prosperidad, para seguir así.

–Solo tres hermanos mayores no le han votado.

–A lo mejor esté movido por la amistad, no pasa nada; pero sólo uno ha votado a la otra candidatura, los otros dos fueron en blanco. Mi contrincante solo ha obtenido uno, hoy día es difícil un resultado tan contundente. No nos vamos a apartar del camino del trabajo. Este resultado nos condiciona, no vamos a defraudar a nadie. Tenemos más ilusión que hace nueve años.

–Tendrá que convencer a esos tres que no le votaron.

–No es ningún revés, ejercieron su voto. Trabajaremos para hacerles cambiar de opinión, para que lo reconozcan en estos cuatros años y así lo haremos.

–Este doblete de 22 votos es histórico en el Consejo.

–Soy consciente de ello. La primera vez que fui elegido también fue inusual que se presentaran tres candidatos a presidente del Consejo, no había ocurrido nunca. Resultó tremendo sacar 16 votos a favor, mientras que los otros dos obtuvieron cinco y cuatro. A los cuatro años sacar 22 votos supone muchísimo, nunca había ocurrido prácticamente era la totalidad a favor. Después de cinco años te presentas con otra persona y obtienes este resultado y es tremendo. Lo piensas fríamente y dices vaya tela.

–¿A qué se debe este resultado?

–La verdad que estoy muy orgulloso con mi junta de gobierno, es un trabajo en equipo. La gente como digo se ha acostumbrado a vivir en paz, a ser tratada con respeto y mucho cariño; le dedicamos todos un tiempo increíble al Consejo. Y en momentos complicados hemos dado la talla, no hemos defraudado. No creo que los tres que no nos han votado se sintieran defraudado, seguro que habría otros motivos.

–Repite con los mismos cofrades, ¿Hablemé de su equipo?

–Son todos muy conocidos, no hace falta ni presentación, son muy cofrades, no han creado ningún problema, disciplinados, trabajadores. Reconocidos por sus formas, son buenas personas, modélicos, no hacen ruido, son extraordinarios. Comentas algo, una iniciativa, una idea, y siempre están de acuerdo, de los que suman y no restan. Son prácticamente los mismos que empezamos hace 13 años. Estoy muy contento con este equipo de personas, es gente querida, respetada, hacemos buen equipo, no son presuntuosos, en ello baso mi trabajo. Ahora cuesta mucho determinadas gestiones, como la abundante documentación que se necesita para una subvención, o el pulcro trabajo en las actas. Y ahí están.

–Habló de alguna incorporación una vez elegida su candidatura.

–Ahora cuando tomemos posesión pediremos la incorporación de Diego Mazo, un cofrade muy conocido que está con nosotros cada vez que necesitamos ayuda, como en el montaje de la carrera oficial; es un trabajador dispuesto a todo. Una persona así nos hace falta, a nosotros y a todos, tiene el mismo carácter de servicio que nosotros.

–¿Continuará su equipo de colaboradores?

–La verdad es que tenemos una gran suerte de contar con un magnífico equipo de personas con Luis Alburquerque, que cuenta con unos cincuenta cofrades que cuando llega la Semana Santa están dispuestos a trabajar para que no haya problemas, para que no existan peleas ni laudos. Realizan un trabajo exquisito y riguroso. Se necesita un equipo así que ponen su tiempo a disposición de la Semana Santa. En cuanto al apartado artístico contamos con Antonio Rivera, que se encarga de todo el escenario para el pregón y es de categoría. Así como para la elección de los artistas para el cartel de Semana Santa, estoy muy contento con su ayuda. El cartel gustará más o menos, pero lo que no se puede decir es que todo el mundo, incluso de Andalucía, de toda España, está esperando el cartel de Huelva. Se nota, porque cuando Antonio habla con un artista se ofrecen de inmediato. La verdad es que para ser un buen líder hay que contar con muy buena gente, y es una suerte tantas personas eficientes que forman parte de mi éxito.

–¿Muchas felicitaciones?

–El alcalde Gabriel Cruz, acudió a felicitarnos nada más conocido el resultado. Lo mismo que recibí la felicitación del obispo Santiago Gómez, que se alegraba, me daba la enhorabuena y se mostraba agradecido de que trabajemos por la Semana Santa y por la Iglesia. Eso me llena de orgullo porque trabajamos por la Iglesia, él sabe que no le vamos a defraudar, se quedó sorprendido por el resultado de la votación. Recibí muchos mensajes de whatsapp a más de 500 y unas 200 llamadas de teléfono y numerosas felicitaciones por el facebook que agradezco. Debo decir que de la Huelva cofrade no he escuchado ni una sola crítica ni en la campaña, eso es una satisfacción y me siento contento.

–¿Qué proyectos tiene para estos cuatro años?

–He hablado con el alcalde Gabriel Cruz para hacer un monumento al cofrade, no a los costaleros, el capataz, el penitente, o el músico, dedicado al cofrade en general. Hay un sitio muy especial como puede ser La Placeta donde se instala el palco del Consejo, es un monumento a la Semana Santa. Espero se pueda hacer un concurso de ideas y realzarlo en estos cuatro años.De manera definitiva abordaremos la necesidad de una sede para el Consejo de Hermandades, para lo que estamos en contacto con a Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva, para tener una respuesta en este mismo año. No estamos por construir una sede nueva y llevarnos 20 años pagando ni un alquiler para tirar el dinero.En cuanto a los estatutos los vamos a retomar tras el verano, nada más que empiece el curso cofrade, para que sea ya el borrador definitivo y entre todos lo sacaremos adelante.En esa apertura del curso ya se incorporará la Hermandad del Prado que va a tener también su primera junta y meteremos al Resucitado también.

–Pensando ya en la próxima salida.

–Trataremos de cómo sacar adelante la Semana Santa de 2022, en contacto permanente con las autoridades sanitarias. Pero igualmente tendremos que pensar una vez que termine la pandemia en un acto de acción de gracias, en 2023 realizar un vía crucis magno, con varias imágenes pasionistas y que lo cierre una dolorosa; lo mismo que pensamos en una magna mariana en la que puedan participar las patronas de la provincia.