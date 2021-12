La victoria es la “única idea” ante el Cabecense

Es una semana diferente en el calendario del Recreativo de Huelva. Jugar entre semana y hacerlo también este domingo es otra dinámica en el planning semana. En estos días de recuperación y acerca de cómo está el equipo, el entrenador del Recreativo de Huelva, Alberto Gallego, señaló en su habitual rueda de prensa previa a cada jornada que la plantilla está “bien, con mucho ánimo, mucha intensidad en los entrenamientos, muchas ganas de jugar ya el partido de Cabecense”. Además, el míster albiazul destacó la reincorporación de Chendo a los entrenamientos al “100%”, mientras que Enric Martínez también se entrena ya con sus compañeros aunque de momento “ha ido entrando en algunas tareas, pero con buenas noticias”, reconoció Gallego.

A pesar de los buenos resultados del Recreativo durante esta temporada, con 11 victorias y 3 empates en 14 partidos, la distancia con el segundo clasificado, el Utrera es tan solo de 3 puntos, aunque tienen un partido más. Aun así, Gallego recalcó la necesidad de lograr una victoria este fin de semana en Las Cabezas de San Juan ya que el Utrera no deja de perder la estela del Decano. “La verdad que el Utrera tiene números de ir primero. Realmente lo que no es lo normal es lo que estamos haciendo nosotros. El Utrera en cualquier otro grupo de tercera iría primero, entonces eso nos exige hacer algo extraordinario como estamos haciendo, y seguir haciéndolo y conseguir los 3 puntos para que también el Utrera en algún momento tenga algún momento de debilidad y dejarse algún punto”.

Acerca de las situaciones a mejorar, Alberto Gallego incidió en mantener el ritmo de los partidos una vez que el equipo se pone por delante del marcador. “Estamos creciendo en todas las fases de los partidos. Creo que a día de hoy ya estamos completando en una evaluación bastante positivas en muchas fases de los partidos, pero una de las que debemos mejorar es, una vez nos ponemos por delante, mantener ese ritmo de partido, esa intensidad, el dar un paso adelante para poder machacar al rival cuando se queda tocado”, y definir así los partidos en la primera mitad. Sobre la visita al Cabecense este domingo, el míster recreativista aseguró que “vamos con la única idea de sacar los 3 puntos, de completar un partido muy oficioso, como sabemos y hemos podido hacer. Sabemos que somos un equipo que no nos importa adaptarnos a muchos tipos de juego, que creo que es una de las virtudes de este equipo. Y sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer el domingo para sacar los 3 puntos”.

El Recreativo se enfrenta esta semana y la siguiente con los dos últimos clasificados del grupo: el Cabecense y el Tomares. A pesar de estos compromisos, para Alberto Gallego no son partidos trampa por la situación de los rivales: “No puede ser un partido trampa porque está muy claro el escenario. Ellos tienen que puntuar porque si no se van abajo y nosotros tenemos que puntuar para seguir nuestro camino y nuestro objetivo, y porque los demás no aflojan”.

Aun así, el Decano sigue invicto en la categoría. Preguntado por el golpe de importancia irse así al parón de Navidad, Gallego señaló que “sólo pienso en Cabecense porque es el primer paso, pero está claro que sería un inicio de primera vuelta excelente en todos los sentidos. Le doy muchísimo valor a todo este renacer, del equipo, la afición, del club”.

Por último, ante la posibilidad de hacer incorporaciones en enero, el míster apuntó que “estamos mirando siempre todo tipo de opciones. Siempre estamos mirando jugadores interesantes para el Recreativo para el presente y futuro. Y eso no para”.