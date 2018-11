“Estamos muy tocados por la situación”

Traoré anticipó lo que iba a suceder minutos después. El africano intervino en sala de prensa para anunciar que el ánimo del grupo estaba “muy tocado” por la situación “deportiva y extradeportiva”. Los albiazules están “trabajando sin cobrar. Todo el mundo sabe lo que cuesta estar bien en el campo. No es excusa, pero es importante trabajar y cobrar”.Traoré es uno de los veteranos del plantel en su segunda campaña. Reconoce que desde que llegó “no ha habido tranquilidad. Me acuerdo que el año pasado estábamos en la misma situación. Esperaba que este año estuviese todo más tranquilo, pero es igual. No excusa la situación en el campo, pero es muy importante”. No obstante, “la temporada anterior había muchos jugadores que llevaban ya varios años aquí con problemas, pero este año sólo estamos cuatro y el resto todos nuevos. Creo que al no haber pasado por esta situación antes es todo más difícil de controlarlo”.Desde su experiencia, “no sé cómo transmitirlo a mis compañeros. Es muy difícil vivir fuera de casa. Como en la vida hay que esperar todo, pero entiendo a mis compañeros. El tema de los cobros es muy importante para cualquiera”. Traoré definió como“falta de respeto” que “nadie hable con nosotros” (minutos antes del encuentro con Zambano que se produjo después) para pedir que “si el Ayuntamiento y el alcalde es el propietario deben dar la cara”.