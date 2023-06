Más de 14.000 recreativistas tienen ya su entrada para el Recreativo-Cacereño de play-off

Que el Nuevo Colombino iba a llenarse para el trascendental partido del domingo ante el Cacereño no pilla de sorpresa a nadie. Lo que muchos no se esperaban que, a falta de cinco días, las entradas para no abonados iban a estar prácticamente agotadas, tal y como confirmaba el Recre en la noche del lunes. "Quedan muy pocas entradas generales", rezaba un comunicado del club, que además ha quitado de la web la opción de que los que no tengan carnet puedan retirar su entrada vía on line. Por tanto, ya solo podrán hacerlo en taquilla.

La expectación es máxima. Ya son 14.250 los recreativistas que disponen de su billete para presenciar el partido más importante del año, quedando solo unas 6.000 por vender. En este sentido, conviene recordar que los abonados tienen hasta el 8 de junio para adquirir la entrada que se les reserva por tener el carnet. A partir de esta fecha la misma se pondrá en venta general.

Las taquillas del estadio amanecían este lunes con largas colas. Todos quieren ser partícipes del posible ascenso del Decano. El Recre se jugará ante su afición el ascenso a Primera RFEF. Tras el empate a cero de la ida en Cáceres le vale con repetir el resultado. La afición sabe que en duelos de estas características el peso de la grada es fundamental. Jugará la grada, alentará y asegurará que los albiazules tengan un plus.

Ya tuvo un peso enorme en la ida. Cerca de 2.000 onubense se desplazaron a Cáceres para alentar a los suyos. Una marea albiazul tomó la ciudad extremeña y empujó a los pupilos de Abel Gómez en un encuentro fundamental, en un campo pequeño que quería asfixiar al Decano. Les dieron el aire necesario.

La entidad abrió la venta online el pasado viernes. Este lunes a las 10:00 han abierto las taquillas con largas esperas. El partido es de fuera de abono. Los socios tendrán que pagar 10 euros en goles, 12 en fondo y 15 en tribuna. Infantiles y juveniles cinco. Para los no abonados los precios son goles 15, fondo 20 y tribuna 25. La entrada joven de 6 a 17 a ocho euros y la grada de visitante a 20.

Los abonados tienen reservado su asiento hasta el jueves 8. De no haber retirado su entrada, el club dispondrá de esos asientos para su venta libre. El enlace para la venta on line es: https://recreativohuelva.compralaentrada.com/.