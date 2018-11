Blackswan Media suspende el Colombino por el mal estado del césped recreativista

No habrá Trofeo Colombino, al menos de momento. La empresa organizadora anunció ayer por medio de un comunicado que suspendía el encuentro previsto para el próximo miércoles por el mal estado del terreno de juego del Nuevo Colombino. En el escrito de Blackswan Media, propietaria de los derechos del torneo onubense, se incide en que la suspensión no es definitiva y que queda abierta la puerta a la posibilidad de que se pueda celebrar en nueva fecha. En este sentido, fuentes consultadas por este diario aseguraron nada más conocerse el aplazamiento que ya se trabaja para encontrar una fórmula que lo permita. De hecho, ya se han mantenido contactos con el Sevilla a través de Joaquín Caparrós para encontrar una fecha que permita su celebración antes de final de año y garantizar que la tradicional cita onubense se celebre en 2018. El problema con los nervionenses es el calendario. El duelo se iba a disputar coincidiendo con la venta de selecciones nacionales del próximo fin de semana. La voluntad del Recre como anfitrión es que se juegue sí o sí. El calendario de competiciones para un conjunto como el Sevilla sólo ofrece dos posibilidades antes de las vacaciones navideñas. Al estar en curso la Europa League y la Copa del Rey, los sevillistas podrían jugar el 20-21 de noviembre y el 18-19 de diciembre. Puesto que el césped, motivo principal para que no se dispute, no estará en condiciones mínimas con una semana más de margen queda la semana previa a las vacaciones navideños como alternativa. Daría un margen de más de un mes para recuperar el terreno de juego. Si finalmente no fuese el Sevilla y sí otro rival con un calendario menos cargado se abriría el abanico de fechas disponibles. El mal estado del césped del Nuevo Colombino persigue al Trofeo Colombino desde el verano, cuando ya planteó desde el propio consejo de administración albiazul un torneo a partido único contra el Sevilla FC. Ha sido el motivo por el que no ha podido ponerse en pie todavía. De hecho, la organización solicitó un informe de un responsable de la LFP sobre las posibilidades del campo y un emisario sevillista lo estuvo analizando en directo. Finalmente el campo impidió el Colombino, al menos de momento.