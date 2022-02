Juanito cumple su sueño en el Recre

Jugar en el Recre es un sueño. No hay futbolista en esta categoría que no cierre los ojos y se vea saltando en el Nuevo Colombino cada quince días, pero no todos lo pueden cumplir. Quienes sí lo han hecho son Juanito Sánchez y Miguel Cancelo. Acerca del primero, el director deportivo, Dani Alejo, comenzó perfilándolo como "un mediapunta con una gran habilidad, con buenas caídas tanto en derecha como en izquierda. Incluso puede asumir las funciones de extremo".

Sobre Cancelo afirmó que "es un lateral derecho, con mucho recorrido y proyección. Al tener 20 años, tenemos la suerte de hacernos con un jugador de futuro. Defenderá el escudo durante las dos próximas temporadas". Alejo pasó el turno a los jugadores deseándoles "toda la suerte en esta campaña para cumplir el objetivo que todos queremos que es el ascenso a Segunda RFEF".

Juanito ya ha debutado en el Nuevo Colombino con la elástica albiazul, ante el Ciudad de Lucena y frente al Antoniano, choque en el que se destacó el buen hacer del sevillano en el terreno de juego. Comenzó afirmando que "gracias a los compañeros fue más fácil mi debut el otro día. Sin su apoyo es complicado adaptarse tan rápido, he tenido la suerte de haber encajado bien en el grupo".

"Tuve que abandonar el Xerez y cuando me llamó Dani pensé que cualquier jugador estaría dispuesto a vestir esta camiseta y, en lo personal, es un orgullo", comentó. En cuanto al técnico albiazul, "desde que llegué, Alberto ha estado muy encima mía para que me adapte lo más rápido posible. Soy un jugador que vengo bien para los planes deportivos que él tiene".

El sevillano confesó que "me encanta hacer disfrutar a la afición. En la pasada jornada mi asistencia sirvió para sumar los tres puntos y la afición nos los agradeció a todos de muy buena manera". Más que tratarse de la llamada del equipo líder del grupo para Juanito era "la llamada del Recreativo de Huelva, a mí no me hizo dudar. Es un sueño vestir esta camiseta". Finalizó añadiendo que "soy más asistente que goleador. El objetivo es poner al Recre dónde merece".

Por otro lado, Miguel Cancelo comenzó aclarando las dudas sobre su llegada, "ha sido un poco complicado, por el tema de salir bien del Xerez. Cuando recibo la llamada no lo pienso, a pesar de todas las dificultades estoy aquí. Agradezco la confianza depositada en mí". El sevillano visitó el Nuevo Colombino en el encuentro frente al Antoniano y ya ha comenzado los entrenamientos con el grupo. "Hay un grupo muy sano, he estado muy bien. En el partido vi un equipo contundente y serio en el campo, con trabajo sacaron los tres puntos".

Cancelo se definió como "un lateral llegador. Me gusta mucho proyectarme en zona de ataque. En defensa soy contundente pero me caracterizo más por mi llegada por banda y por asociarme con mis compañeros". Una de las condiciones en el contrato del ex xerecista es la de no jugar en el partido frente al que era su equipo, sobre esto comentó que "me va a venir bien, porque no he podido competir. Esta será una semana de adaptación en la que podré mejorar físicamente y ayudaré en todo lo que pueda cuando esté disponible".

Hasta ahora el lateral derecho indiscutible para Gallego es Juanjo Mateo, y acerca de esto aseguró que "en todos los equipos está la competencia, pero sana. Yo llego para intentar sumar minutos y de comenzar a competir". "Es un orgullo vestir la camiseta del Decano y voy a luchar hasta el final", concluyó.