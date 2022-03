Recre: La vía rápida del ascenso

La carrera de fondo que comenzó en septiembre para el Recreativo pasa a ser el sprint final para echar el cierre a la temporada en Tercera RFEF. Va a ascender. Nadie tiene la más mínima duda de ello. La cuestión que se dirime en estas jornadas es cuando. Es intachable la competición que desarrolló el club albiazul, con 21 victorias, 3 empates y una derrota, sumando 66 puntos de 75 posibles. Estas cifras son las que convierten matemáticamente al Decano en equipo de play off, aunque el Recre no se conforma con ese puesto. Solo está la opción del ascenso directo, de promocionar de categoría sin disputar más partidos que los de la fase regular.

La meta recreativista no está lejos de conseguirse. A pesar de que aún restan siete partidos, el conjunto onubense solo necesitaría tres triunfos para proclamarse campeón. Completar tres partidos con el marcador a favor es algo que este Recreativo no debe tener problemas para lograr a tenor de su camino. Seguir la línea ascendente de victorias una vez que dejó atrás los rivales más complejos es un objetivo que parece asequible para los de Gallego, que solo tienen que dar el empujón final para ponerle el broche de oro a la temporada.

Puente Genil, Los Barrios y Pozoblanco. Este es el camino que le queda al Recre para certificar su ascenso. Es la vía rápida, la que no depende de lo que haga ninguno de sus oponentes. Si suma esos nueve puntos le da lo mismo lo que hagan los demás. Incluso si pinchan sus perseguidores, Utrera y Ciudad de Lucena, podría ser hasta antes. La primera posibilidad de ascenso matemática por tanto será en casa contra Los Barrios. Para que se de este supuesto debe salir de esa jornada con más de 15 puntos de renta. Ahora tiene 13.

Si no mira a sus oponentes, la duda es si será en Pozoblanco o en los siguientes duelos. El Recreativo ya ha eliminado a 14 de 16 rivales. Los puntos que restan por jugarse dejan a Utrera y Ciudad de Lucena como únicos con posibilidades matemáticas de dar caza a los recreativistas. El segundo clasificado es el Utrera con 53 puntos, a 13 del Recre. Matemáticamente con la suma de 9 puntos más, el Decano se proclamaría equipo de Segunda RFEF, dejando atrás al conjunto sevillano. El goalaverage igualado que mantienen ambos, pese al mejor balance general albiazul, dilataría un ascenso virtual.

En estas cuatro jornadas, los hispalenses tienen que recorrer una senda algo más compleja. Se miden a Gerena, Sevilla C, Puente Genil y Los Barrios. Su victoria frente al Conil devolvió al Utrera la esperanza, ya que venía atravesando una racha de derrotas y empates que le alejaron aún más al club albiazul. El otro rival a tener en cuenta es el Ciudad de Lucena. En las próximas jornadas se medirá al Xerez, Conil, Gerena y Sevilla C, una lista de rivales aún más difícil de superar que las de sus dos antecesores. Ambos comparten dos oponentes. Sevilla C y Gerena, dos clubes que van a ser jueces de la competición.

Si antes no se dan los resultados que dependen de terceros, la gloria para Huelva vendría en el encuentro en Pozoblanco. El mes de marzo será clave. Las cuentas en el Nuevo Colombino pasan por llegar a abril ya ascendidos. Por ello, el club ya se está preparando para no dejarlo todo en manos de la improvisación llegado el momento. Está pidiendo a los clubes que recibirán al Recre que faciliten un gran número de localidades para favorecer el desplazamiento masivo de aficionados albiazules. Esto es algo que ya se ha hecho con el Puente Genil para el próximo fin de semana, con 800 entradas a disposición de Recreativo y que se repetirá en el duelo ante el Pozoblanco.

La línea de cuadros está a unos pasos para el Decano. El último empujón a la competición y se firma el ascenso, aunque no la temporada. Después de medirse al Pozoblanco, al plantel recreativista le quedarían cuatro encuentros para echarle el cierre a su andadura por la quinta categoría del fútbol nacional. Cartaya, Córdoba B, Cabecense y Tomares son los últimos en enfrentarse al Recreativo de Huelva, si por la fecha hay buenas noticias, los últimos en ver al Decano en el pozo.