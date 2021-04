¡Qué no nos quiten la fe!

¿Qué le queda al recreativista? Hace tiempo que la luz de la esperanza se le apagó. El equipo se ha ido precipitando al abismo sin posibilidad de frenar su caída libre y el infierno de la Tercera División de la Real Federación Española de Fútbol ya calienta. La pobre imagen ofertada en El Ejido fue la gota que colmó el vaso, pero hasta en la noche más oscura ha sabido resurgir el Decano. Atrás han quedado momentos institucionales drámaticos, una expropiación, esos agónicos plazos para lograr presentar los avales o pagar deudas, el balón del San Fernando que rozó el palo y que acabó con las lágrimas azules y blancas de Pavón abrazando a su padre, el gol de Paris... Han sido tantas y en tan poco tiempo... Y en ninguna Huelva ni el Recre doblaron la rodilla, porque rendirse no es costumbre onubense.

Y es que en eso consiste la fe, en creer en aquello que no se ve. Sacar la calculadora es poco menos que coquetear con las garras de la depresión, pero ¿desde cuando en el fútbol dos y dos son cuatro? No queda otra que levantarse, sacudirse el polvo y volver a la pelea y si hay que empezar la escalada en quinta división que sea con el orgullo intacto y sin permitirse el lujo de regalar ni un solo aliento.

El partido ante el Recreativo Granada es la última moneda de una tarde de verano, la que coincide con la caída del sol, pero que tiene el valor de un euromillón si se pone la mirada perdida justo donde se fusionan cualquier punto de la costa onubense y el Océano Atlántico. Lo cíclico de la vida ha querido que vuelva a ser el filial nazarí el que ponga al Recreativo a caminar por el desfiladero, pero ya por aquel entonces apareció el condenado Rubén Mesa que cambió al rol de superhéroe.

Hoy quedan pocos de esos. Por no estar no estará ni Seth, que ha sido el único capaz de creerse Thor, por aquello de ir por arriba o por abajo como un martillo. Aunque puestos a renovar la esperanza, y hablando de vikingos, en la convocatoria ha irrumpido, al fin, un rubio con ojos azules, el canterano Álvaro Vázquez. Savia nueva. El nuevo punto de partida. La recarga de la fe, ¿o no, recreativista?

Más allá del fuego amigo, de la revolución, de la búsqueda del modelo a cuerpo presente o del pago del peaje está todavía la posibilidad de jugar la última carta y no es lo mismo cuarta que quinta, como no es lo mismo primera que segunda. El que juega la mano es Pouso, que ha vuelto a avisar y que va a seguir cortando cables con la intención de desactivar la bomba, pero el vasco es valiente y también es consciente de que puede terminar explotando en algún momento. 131 años de historia se merecen que algún día acierten los artificieros.