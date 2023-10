"Ser protagonista y generar situaciones de ataque", las claves de Abel Gómez para el Recre-Alcoyano

Raúl Navas y Pablo Caballero son los dos albiazules que continúan en la enfermería. El Recreativo de Huelva no dispone, una jornada más, de ninguno de los dos futbolistas mientras que Juan Villar "ha trabajado de forma progresiva" durante la semana y "está bastante mejor" y podría estar este domingo en el banquillo del Nuevo Colombino (Alcoyano, 18:00). Una buena noticia para Abel Gómez que también dispondrá de Luis Alcalde después de que se retirase del terreno de juego en Can Misses por molestias en el abductor, pero todo a la espera de las sensaciones de este sábado.

El defensa recreativista Raúl Navas está a la espera de saber a qué tipo de tratamiento se someterá tras su lesión en el menisco. El técnico del Decano comentó en rueda de prensa que su lesión "normalmente no suele ser demasiado alargada en el tiempo", pero que "no se suele ir más allá del mes y medio porque no es excesivamente grave".

Tras el mazazo de Ibiza, el plantel albiazul "ha entrenado muy bien" y se encuentra "con muchas ganas de que llegue el domingo" para "cambiar el resultado tras una semana analizando los errores cometidos, sobre todo, en situaciones de balón parado y reforzando las cosas que se hicieron bien".

"Muchas ganas y quitar ese sabor de boca del otro día" esa es la intención del Recreativo de Huelva este domingo ante el Alcoyano (18:00). Al Decano le faltaron "toma de decisiones en ciertos momentos" en Ibiza la pasada jornada, "situaciones de concentración" que los albiazules deben "saber resolver o tomar decisiones rápidas" porque "todos los rivales van a ser difícil".

El Alcoyano, que no sabe lo que es ganar lejos de El Collao esta temporada, no podrá las cosas fáciles al Recreativo. El Decano no puede bajar los brazos ante un rival, que pese a estar en la zona de descenso, acumula muy pocos goles encajados. "Un equipo sólido y muy competitivo que concede muy poco y, sobre todo, que intenta buscar tus errores", un "buen rival" que visitará el Nuevo Colombino en la jornada 9.

El Recre tiene que "competir bien y hacer las cosas bien", pero finalmente lo que importa es el marcador, "conseguir la victoria". El cuadro albiazul "intentará seguir siendo protagonista y generar situaciones de ataque sabiendo que a nivel defensivo tiene que estar muy bien" ante "un equipo diferente que concede muy pooc y arriesga poco en situaciones de salida de balón".

El arbitraje fue el protagonista en Ibiza y este domingo el Decano tendrá que estar en alerta porque será "un partido de contacto" y que hace "un partido difícil en ese aspecto", pero Abel Gómez reconoció en rueda de prensa que al final "lo más importante del fútbol es que se hable del árbitro lo menos posible".

"Hay que afianzar las cosas positivas y equilibrar la balanza" a nivel defensivo y ofensivo. De cara a la cita del domingo Abel Gómez "no sabe si habrá variaciones" en el once para un partido en el que "el equipo quiere seguir mostrando esas sensaciones buenas y seguir creciendo"