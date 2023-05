Los posibles rivales del Recreativo para el play-off de ascenso a Primera Federación

Con la segunda plaza del grupo IV amarrada, el Recreativo de Huelva ya hace su quiniela para adivinar qué equipos pueden tocarle en la primera fase del play-off de ascenso. Jugará la eliminatoria con ventaja sobre su rival, pues el haber quedado segundo de su grupo le permite jugar la vuelta en el Nuevo Colombino, así como evitar los penaltis en caso de empate. Dicho de otro modo, con la eliminatoria en tablas, pasa el Recre a la segunda y última fase del play-off, duelo a ida y vuelta por el ascenso a Primera Federación con el ganador de otra de las eliminatorias.

El Decano jugará contra el quinto de otro grupo. El Guijuelo ocupa esta posición en el grupo I, aunque comparte puntos con el cuarto clasificado, el Compostela, y está a solo dos puntos del segundo (Real Avilés) y a uno del tercero, el filial del Valladolid. Si echa la vista atrás, aventaja al Zamora por dos puntos y a cinco al filial del Oviedo, que tendría que lograr una proeza para clasificarse para la fase de ascenso. Por tanto, en este grupo no hay nada claro, dado que hasta cinco clubes podrían ir al play-off como quinto clasificado y ser futurible rival de los pupilos de Abel Gómez.

Si se echa la vista al grupo II aparece el Gernika, aunque sus últimos resultados podrían hacer dudar de su presencia entre los cinco primeros. Tres derrotas y un empate le han bajado hasta la quinta plaza y le dejan con 50 puntos, aunque sus rivales por abajo (Real Sociedad C, Arenas de Getxo, Utebo) no presentan balances mucho mejores en las últimas jornadas. No obstante, la diferencia con el Utebo (8º) es solo de tres puntos. La cuarta posición la ocupa el Tudelano, con 51, si bien sus 10 puntos en 12 jornadas podrían darle un impulso para escalar alguna posición más. El Tarazona, tercero con 53 puntos, es el otro equipo que, de no tener un buen final de liga, podría tocarle al Recre.

El grupo III es el que puede dejar menos dudas acerca de la consecución de esa quinta plaza, que ocupa ahora el Manresa. Lo tiene difícil para ser cuarto, pues el Espanyol B le saca 5 puntos, mientras que aventaja en tres puntos al Terrasa y Atlético Saguntino. Todo puede pasar en dos jornadas, pero por números parece la quinta posición más clara de todas.

La pugna por ese quinto puesto en el grupo V reúne a cuatro equipos. La Gimnástica Segoviana, con 49 puntos, es ahora el quinto clasificado, a tres puntos del Cacereño, cuarto. El tercer clasificado, que es el Navalcarnero, se aleja de ello ya que mantiene una holgada ventaja de nueve puntos con el equipo de Segovia, al que le acechan Villanovense y Estepona, con 48 y 47 puntos respectivamente.

A falta de dos jornadas, el Recre comienza a dilucidar las opciones para ese primer partido de play-off. Por el momento, las opciones serían Guijuelo, Gernika, Manresa o Gimnástica Segoviana.

En una fase de ascenso cualquier partido es complicado. No importa el rival, sino lo que hay en juego, por lo que confiarse demasiado puede ser sinónimo de caer antes de tiempo. Sin embargo, si se trata de elegir por comodidad, Guijuelo y Gimnástica Segoviana son los equipos que requieren un menor tiempo de desplazamiento de los albiazules, dado que para enfrentarse a Gernika o Manresa el Recre debería cruzar la práctica totalidad del país.

Al Recre ya solo le quedan Mancha Real, fuera de casa, y UCAM Murcia, en el Nuevo Colombino. Dos encuentros en los que, aunque ya no se juegue nada, el míster, Abel Gómez, aseguró que el objetivo es "sacar la mejor versión de cada uno y desquitarnos de esa presión extra".