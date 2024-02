La plantilla del Recre, experta en ascensos

Queda mucho por recorrer y seguro que hay más de un alto en el camino. Poco a poco. Partido a partido. Mientras, los aficionados del Recreativo de Huelva sueñan a lo grande. El equipo también lo hace, pero es cauto y ahora mismo solo piensa en cumplir el objetivo de la temporada: la permanencia.

No hay dos sin tres. Quienes quieran pueden agarrarse a ese dicho. Soñar no tiene límites así que todo está permitido. Y muchos de los jugadores de la actual plantilla del Decano ya saben lo que es ascender, algunos de ellos con el equipo albiazul. Y no es que hayan vivido un ascenso sino que han sido dos, entonces... lo del no hay dos sin tres cobra aún más sentido.

El Recreativo de Huelva tras caer al fondo del pozo ha conseguido dos ascensos consecutivos. Después de vivir esa temporada para olvidar, que terminó con el Decano en quinta división por la nueva reestructuración de las categorías del fútbol nacional, el club albiazul comienza a ver la luz al final del túnel.

Era una pesadilla, pero el curso en Tercera Federación se tiñó de azul y blanco. El Recre reinó el grupo X de quinta y terminó el curso con matrícula de honor. Ascenso y un paso de gigante. Segunda Federación ya pintaba mejor aunque no iba a ser tarea fácil.

El conjunto albiazul era uno de los claros favoritos al ascenso, pero por el camino se topó con un imparable Antequera que superó todas las expectativas y arrasó en el grupo IV de Segunda Federación. Campeón de grupo y ascenso directo a Primera RFEF. A diez puntos, el Recre que fue el otro campeón. El de su liga, el que consiguió el objetivo por el otro camino. Le costó, pero terminó convirtiéndose en equipo de Primera RFEF. Volvió al punto de partida.

Para conseguir el objetivo la piña en el vestuario y todas las piezas que conformaban el puzzle fueron indispensables. Algunos de ellos son partícipes del espectacular arranque liguero del Recreativo en la categoría de bronce. Abel Gómez, el motor de que todo ello saliera adelante. Después de que su figura estuviese en el aire, finalmente, la nueva dirección deportiva albiazul terminó apostando por él para llevar a cabo el nuevo proyecto recreativista.

En su etapa como futbolista, Abel ha conseguido siete ascensos. Uno de ellos con el Sevilla Atlético y después cuatro a Primera y dos a Segunda División. Una carrera espectacular del técnico dentro del campo. Una vez en el banquillo ascendió con el Rayo Majadahonda a Primera RFEF y disputó los play-off de ascenso a Segunda División.

Junto al técnico sevillano, Rubén Gálvez, Alberto Trapero, Rubén Serrano, Josiel Núñez, Manu Galán, Iago Díaz y Pablo Caballero. Siete de los jugadores que consiguieron el ascenso a Primera Federación continúan defendiendo la camiseta del Decano y luchando por hacer soñar a la afición una jornada más. Rubén Gálvez, Rubén Serrano y Manu Galán también fueron partícipes del ascenso a Segunda Federación.

Manu Galán, una de las piezas claves en la escuadra albiazul el curso pasado, vivió el ascenso de una forma diferente. El mediocentro se lesionó en la ida de la semifinal del play-off de ascenso. Galán vio truncada su temporada y no disfrutó en el verde del final soñado.

En la actual plantilla del Recreativo de Huelva hay más jugadores que ya han disfrutado de un salto de categoría. Sergio Díez consiguió el objetivo en la 22/23. El lateral derecho del Recreativo de Huelva, cedido por el filial del Atlético de Madrid, ascendió mediante el play-off a Primera Federación; al igual que Luis Alcalde. El de Roquetas del Mar consiguió el billete después de que el Antequera quedara primero del grupo IV. El albiazul no solo consiguió el ascenso sino que también fue el mejor jugador del grupo.

David del Pozo, Antoñito, Gorka Iturraspe, Raúl Navas y Dani Pinillos también saben lo que es ascender. Los cinco futbolistas han conseguido un ascenso. Del Pozo, que recaló durante los dos cursos anteriores en el Racing de Ferrol, ascendió a Segunda División.

Antoñito, por su parte, ha disputado durante dos temporadas la fase de ascenso a Segunda División con el Deportivo, pero no terminó consiguiendo el objetivo. Si ascendió con el Valladolid a Primera División en la temporada 2017/2018. Gorka Iturraspe también ascendió la temporada pasada. El centrocampista del Decano logró subir a Segunda División con el Amorebieta.

Raúl Navas tiene tres ascensos a sus espaldas. El defensa subió a Primera con el Celta de Vigo en la temporada 2011/2012. Con el Eibar de Segunda B a Segunda (temporada 12/13) y de Segunda a Primera en la 13/14. Dani Pinillos, con el Córdoba en la 13/14, ascendió a Primera División. Temporada en la que el Recre, empató a puntos con los blanquiverdes, pero se quedó fuera de la fase de ascenso.