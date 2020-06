El paso al frente de la juventud

El Recreativo prepara un proyecto para competir con garantías, pero optimizando sus recursos. La creación de la Segunda B Pro genera un escenario desconocido, que aumenta la exigencia, ya que todo lo que no sea alcanzar la nueva categoría alejará al Decano del fútbol profesional.

La normativa obliga al Decano a tener un mínimo de 15 licencias profesionales, pero también le limita a tener un máximo de 16 jugadores mayores de 23 años. El secretario técnico albiazul, Juan Antonio Zamora, ya ha desvelado que varios jugadores de la cantera iniciarán la pretemporada con el primer equipo. A ellos hay que unir a Gerard Vergé, que tiene un año más de contrato y formará parte de la primera plantilla, teniendo que dar un paso adelante tras su primera experiencia en la categoría de bronce. Así, le restarán, al menos, cinco licencias para jugadores sub 23, pero ¿qué papel debe jugar un jugador sub 23?

Desde el descenso, los jóvenes han tenido bastante importancia para el Decano. En la primera campaña en esta etapa en Segunda División B el Recreativo contó con Rubén Gálvez, Mica Pinto (hasta enero), Álvaro Moreno, Ernesto, Dani Molina, Keita y Nana (que fue apartado y se marchó en enero). Además, también jugaron con asiduidad otros canteranos como Waldo, Arturo, José Alonso, Iván Robles o Aitor Brioso. Todos ellos tuvieron un protagonismo importante en una temporada dura para el Decano, que comenzó con José Dominguez en el banquillo y que terminó Alejandro Ceballos.

También ganaron protagonismo los jóvenes en la campaña siguiente, sobre todo después de que Pavón relevase a Ceballos. José Alonso e Iván Robles acumularon un gran número de partidos, formando parte del equipo titular, mientras que Dani Molina fue pieza clave hasta que se marchó al filial del Celta en el mercado inviernal. 18 encuentros disputó Sedeño, aunque su rendimiento fue discreto. Manu Ramírez, Waldo, Pape y Altamirano, que tenía ficha del filial, también gozaron de minutos, incluso el meta Arturo Cordero que ascendió del filial terminó jugando ocho encuentros.

La llegada de Eurosamop significó el desembarco de varios sub 23 con orígenes diversos y alejados de la cantera, como en las dos campañas anteriores. Así llegó el que, probablemente, ha sido el mejor sub 23 hasta el momento de las últimas campañas, José Carlos Lazo. El sanluqueño fue determinante en la consecución de la permanencia, aunque es cierto que Gorka Santamaría y Traoré fueron otras piezas importantes. Menos protagonismo tuvieron Julio y Víctor Barroso, mientras que David Segura apenas participó.

En la campaña pasada el desempeño de los sub 23 se redujo a la aportación de un hombre de la casa como Víctor Barroso y a la segunda vuelta de Ródenas. Álex Lázaro permaneció inédito durante toda la campaña, mientras que David Segura no jugó y tuvo que salir. Además, el club no pudo contar, por errar en la inscripción, ni con Mario Hernández ni con Ikwu. El madrileño se fue en enero a Melilla sin debutar, mientras que el nigeriano solo jugó con el filial. Ni Ismael Benktib ni Charaf sumaron minutos.

En esta temporada, al margen del ya mencionado Gerard Vergé, que ha ido de más a menos, los sub 23 con peso específico han sido Gustavo y Cera, que han sido de los jugadores más destacados de la plantilla. Ni Irizo, ni Cristian Martínez ni Kleandro –los dos últimos llegaron en el mercado invernal y apenas han podido tener oportunidades, además el albanés se lesionó en su primer encuentro– han tenido relevancia en el desarrollo de los partidos.

Así, teniendo el cuenta la participación de los sub 23 en las últimas cinco campañas, los jóvenes han tenido un gran valor para el Decano, convirtiéndose en jugadores de primera línea en muchas ocasiones y parece que volverá a ser así en la próxima temporada.