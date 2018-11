Sin respuesta al orden marbellí (1-0)

Orden y la fragilidad defensiva albiazul en un córner. Es todo lo que necesitó el Marbella para derrotar al Recre. Muy poco. Lo suficiente para demostrar una vez más que ese plan básico no funciona cuando los elementos se tuercen. Quedó claro en San Fernando y se repitió en el Municipal. Mientras el 0-0 impera en el marcador te funciona eso de esperar, cerrar los partidos y que no pase nada porque ya aparecerá tu oportunidad. Cuando toca tomar la iniciativa para arreglar el borrón ya surgen los problemas.

El Recre demostró en Marbella que cuando lo sacan de su plan A se abre un abismo. En 90 minutos casi no generó una sola ocasión de gol. Su rival tuvo las mismas. La diferencia fue que Lolo Pavón enchufó un cabezazo a la media hora para adelantar a los suyos. Sorprendió la escasez en el juego de los onubenses con un once plagado de centrocampistas y hombres cuyo hábitat natural es el toque y la posesión. Tropi, Borja Díaz, Llorente... Son futbolistas a los que no se les puede haber olvidado el fútbol que llevan dentro.

Con una hora por delante cabría esperar una reacción recreativista, algo. Nada. Sólo Caye Quintana al borde del descanso rozó el empate. Durante 45 minutos fue el mismo Recre de siempre. Ese que sale una idea y termina con ella. Movió la pelota de un lado a otro, sin profundidad, sin romper por banda, sin superar líneas ni filtrar un pase interior en condiciones. Nada fuera de lo acostumbrado.

Salmerón movió sus piezas para terminar por romper al equipo con todo su arsenal arriba cuando ya no había casi margen. Lo que no fue capaz de generar en casi 90 minutos lo quiso forzar en esa recta final supliendo el fútbol con pelotazos al área que forzasen el error del rival. La tuvo Tropi con el tiempo cumplido. Se lució Wilfred. Demasiado poco para merecer más.

FICHA TÉCNICA:

Marbella: Wilfred, Rafa Muñoz, Peris, Lolo Pavón, José Cruz, Elías, Mustafá (Sillero 72’), Álex Bernal, Juanma (Hakim 85’), Añón y Montero (José Ramón 46’).

Recreativo: Marc Martínez, Pina, Pablo Andrade, Israel Puerto, Iván González, Tropi, Iago Díaz (Carlos Martínez 62’), Llorente (Ródenas 74’), Caye Quintana, Borja Díaz (Quiles 62’) y Víctor.

Árbitro: Orellana Cid (sevillano). Mostró amarilla a Montero (39’), Lolo Pavón (45’), Sillero (79’), Á. Bernal (80’), por el Marbella; y a Tropi (60’), por el Recreativo.

Gol: 1-0 (30’) Lolo Pavón.

Incidencias: Encuentro disputado en el Municipal de Marbella con unos 2.000 espectadores, con un centenar de seguidores albiazules en la grada. Terreno de juego bastante irregular. El Decano actuó con su segunda equipación por la semejanza en los colores.