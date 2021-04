Una opción para cambiar

El fin de la primera fase de la temporada supuso la consumación de un desastre de dimensiones históricas para el Recreativo. El Decano no pudo eludir un primer descenso, el que le hará militar la próxima temporada en la cuarta categoría del fútbol nacional, en el mejor de los casos.

El empate en Cádiz desencadenó unos días muy duros para el recreativismo, que incluyeron un segundo cambio de entrenador con el adiós de Calle, y la preparación de una segunda fase que se antoja fundamental para el futuro de la entidad albiazul. El Recre inicia la lucha por la permanencia en una posición mejorable, pero ventajosa ante la mayoría de sus rivales, algo que debe aprovechar para evitar un mal mayor.

El primero de los escollos en el nuevo camino albiazul es un Yeclano con más argumentos que puntos. Los murcianos guardan más peligro del que han mostrado hasta la fecha, o del que dice la clasificación. Los de Sandroni cuentan con varios jugadores importantes de medio campo en adelante, entre los que se encuentra el onubense Alejandro Zambrano, al que no le quedará otra que dejarse la piel ante el equipo de su vida, el que preside su padre. Eso sí, defensivamente es un conjunto con fisuras, que tiene en el centro de la zaga un agujero notorio que le ha llevado a tener pie y medio en la tercera categoría de la RFEF.

Evitar un duelo entre dos equipos con poca sobriedad defensiva es el primero de los retos del nuevo técnico del Decano, Carlos Pouso. El veterano entrenador vasco tiene ante sí una difícil misión, relanzar a un equipo que ha perdido la fe y que convive con el cisma en el que se ha instalado el recreativismo. Curtido en mil y una batallas el preparador de Leioa ha desembarcado en Huelva con la naturalidad que le caracteriza y afrontando con suma normalidad la situación, sin adornos y sin darle más importancia a los acontecimientos de los que realmente tienen.

La trayectoria del nuevo preparador albiazul invita a pensar que el Recre apostará por recuperar una sobriedad defensiva que se esfumó en la última etapa de Claudio Barragán y que fue inexistente durante la estancia de Calle en el banquillo recreativista. Y es que el Recre no ha tenido problemas en la parcela ofensiva, pero ha sido su descompensación la que lo ha llevado a caminar por el alambre.

No habrá grandes novedades en la convocatoria para el debut de Pouso, aunque puede haberlas en el once. No obstante, el míster recreativista no ha dado pistas ni sobre el dibujo que utilizará ni sobre los actores principales para su primer encuentro como albiazul. Lo que sí desveló el técnico vasco es que José Carlos, Alberto Martín o Moha Traoré no podrán ser de la partida y que Chuli llega justo a tiempo para vestirse, pero no para salir desde el inicio.

El comienzo de la segunda fase con un nuevo entrenador, con otros rivales que van a irrumpir en el escenario albiazul de forma novedosa y una nueva clasificación son una oportunidad para que la plantilla cambie el rumbo y puede enderezar una situación que ha puesto al borde de la desesperación al recreativismo. Es una opción inmejorable para que la segunda parte de la campaña sea afrontada como un punto y aparte de lo ocurrido en los primeros 18 encuentros y no como la continuidad de una pesadilla que ha llevado por la calle de la amargura a una afición que no merece tantos sinsabores.