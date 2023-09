La números se repiten para el Recreativo

El equipo de Abel Gómez certificó la pasada jornada su tercer empate a cero consecutivo de la temporada (Ceuta, Antequera y Melilla).

Estos números reflejan la garantía que tiene el Recre a nivel defensivo, pero también deberá seguir trabajando para dar un paso más hacia adelante y conseguir conquistar la portería. Este sábado, los albiazules intentarán romper estas estadísticas y conseguir la segunda victoria de la temporada tras su debut en Primera Federación.

Unas estadísticas que ya se repitieron en la historia del Recreativo de Huelva, así lo ha publicado en Twitter, Ángel Caro Torres. El joven onubense graduado en Estadística, ha recordado a los aficionados del Decano, que el equipo albiazul ”logró su tercer empate a cero liguero consecutivo, lo cual ya hizo en otras dos ocasiones en el siglo XXI". La primera de ellas fue en la temporada 03/04 (Málaga B, Getafe y Alavés) y en 2016/17 (Lorca, Melilla y Granada B) también acumuló esta racha de tablas sin goles.

Lo curioso de estos datos, es que los resultados siguientes a estos tres empates consecutivos les precedió un 2-2 en el marcador, en ambas ocasiones anteriores.

Los más supersticiosos seguro que apuestan a por un 2-2 hoy en el Nuevo Colombino. No sería un mal resultado ante un gigante con el Castellón, una señal también de que el Recre sería capaz de tener ese acierto que no tuvo en las tres jornadas anteriores. Pero la realidad es que el Decano necesita ganar y sumar una victoria para coger más impulso y, tener un plus de motivación de cara a todo lo que le espera de aquí en adelante. Vienen curvas en el mes de octubre.