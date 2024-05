Tres jugadores del Recre entre los once mejores de Primera RFEF

La temporada del Recreativo de Huelva sigue dando que hablar en redes sociales. Tras el nombramiento de José Antonio De la Rosa como el mejor futbolista del año por la afición albiazul, ahora han sido los seguidores de Primera Federación quienes con sus votos han elaborado el mejor once del curso en la categoría. En él se incluyen tres futbolistas del Decano, nueve de ellos del Grupo II.

Así, el portal Hablemos de Bronce ha dado a conocer el once de la temporada 23/24 en Primera Federación con tres jugadores del Recre, tres del Málaga, dos del Ceuta, uno del Gimnàstic de Tarragona, uno del Linares Deportivo y uno del Arenteiro.

Rubén Serrano aparece en la posición de central como el primer jugador onubense en la alineación. El de la Puebla de Guzmán ha completado una campaña sobresaliente, siendo indiscutible para Abel Gómez y ganándose una merecida renovación hasta 2026. Ha sido titular en 36 ocasiones. Solo se perdió el encuentro con el Murcia en casa por molestias y la derrota ante el Linares Deportivo.

El resto lo ha jugado absolutamente todo, a excepción de tres partidos en los que fue sustituido en la segunda mitad. Además lo ha hecho en su último año como sub 23, lo que refuerza aún más su gran papel a las órdenes de un entrenador que ha sabido sacar a relucir su potencial tanto en el centro de la defensa como más adelantado en el tramo final de campeonato.

Precisamente en el doble pivote encontramos al segundo futbolista del Decano. David del Pozo se ha consolidado como uno de los jugadores revelación de la categoría. Después de un año donde tuvo poco protagonismo en el Racing de Ferrol, ha sido el jugador de campo con más minutos de la plantilla con 3.310, solo por detrás de los 3.330 de Rubén Gálvez.

A su excepcional trabajo defensivo a lo largo de la temporada se le suma su aportación goleadora. Tiene la capacidad suficiente para llegar con cierta soltura a zonas de ataque, lo que se ha traducido en seis goles, su segunda mejor marca tras los ocho que hizo con el filial del Getafe en Tercera División. Por todo ello renovó automáticamente su contrato hasta 2025 el pasado mes de marzo.

Antonio Domínguez también se cuela en el mejor once de Primera Federación para los seguidores de la categoría de bronce. El puntaumbrieño, autor de seis goles y ocho asistencias, ha firmado una de sus mejores temporadas en cuanto a números como profesional. El propio jugador lo confirmaba en rueda de prensa la pasada semana: "Yo estoy contento con mi temporada. He participado muchísimo en el once titular, he podido adaptarme a diferentes posiciones que al final es lo importante", reconocía.

En su vuelta de Polonia se ha erigido como el futbolista del Recreativo con más participaciones de gol. Tiene un guante en su pierna izquierda y así lo ha demostrado. De los seis tantos que ha conseguido, cinco han sido desde fuera del área. Uno de ellos desde la línea del centro del campo. Más allá de la belleza de sus goles, destaca la importancia. Le ha dado seis puntos al Decano con su golpeo con la zurda. Al igual que los otros dos jugadores que aparecen en el once, renovó su contrato hasta 2025 por haber jugado 22 partidos con un mínimo de 50 minutos en cada uno.

El resto de la alineación la conforman Alfonso Herrero (Málaga) como portero, Dani Perejón (Linares Deportivo), Pablo Trigueros (Gimàstic de Tarragona) y Álvaro Ramón (Arenteiro) en defensa, Ale Meléndez (Ceuta) acompañando a Del Pozo y Cedric Teguía (Ceuta), Roberto Fernández y David Larrubia (Málaga) en ataque.