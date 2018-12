Un informe independiente de la consultora AFI concluye que el rescate es la única vía para la salvación

Un informe independiente de la consultora de administraciones públicas AFI concluye de forma clara que la intervención directa e inmediata del Ayuntamiento es la única salida para evitar la desaparición del Recreativo de Huelva y garantizar su viabilidad a corto plazo. El documento al que ha tenido acceso Huelva Información sostiene que para la continuidad del Decano es imprescindible “recibir aportaciones que garanticen financiar, al menos, el déficit general de esta temporada y los vencimientos de deuda, no sólo en 2018 sino también la que vence en 2019”.El plan de rescate recreativista lleva varios meses fraguándose. Tras quedar desierto el último proceso de venta se puso en marcha un estudio sobre las posibilidades futuras de la entidad recreativistas. El Ayuntamiento, como propietario, considera en su propuesta al pleno del próximo 27 de diciembre “volver a tomar una determinación para evitar la desaparición del Recreativo de Huelva en cuanto a Bien de Interés Cultural que el Ayuntamiento está obligado a preservar”. Por ello puso en manos de un ente especializado el análisis de las necesidades financieras y el plan de viabilidad recreativista, toda vez que el escenario de una venta quedaba sin efecto a corto plazo por las experiencias recientes y las dificultades que plantea el propio estado en el que se encuentra el Decano.

Impone una reducción en la plantilla para la próxima campaña para ajustarla a la realidad económica del club y que no genere más deuda

El informe de AFI es muy claro. Plantea tres escenarios posibles a los que debe enfrentarse el Recre y las respuestas posibles para “evitar su disolución y liquidación de forma inmediata”. Las opciones varían desde un plan sensato con el club en Segunda B que define como 1 a las posibilidades de ascensos tanto a Segunda la próxima campaña como a Primera antes de 2024. Al considerar que tanto los escenarios 2 como 3 se sustentan en hipotéticos éxitos deportivos no garantizables y que implicarían un endeudamiento mayor, recomienda un plan de ajuste sensato en base a los recursos seguros de la categoría que permita a la entidad ser viable en Segunda B y deje el incremento de su proyecto deportivo en base a los recursos que sea capaz de generar el propio club con su gestión. La consultora argumenta que el Ayuntamiento tiene tanto la obligación como el amparo legal para intervenir mediante la aportación de 3,8 millones de euros del plan de rescate ya que sin él resulta que “el club no es viable”. Tras analizar la situación contable con una deuda que supera los 22 millones de euros y unas pérdidas garantizadas para esta temporada de 700.000 euros, recomienda que, en el caso de no producirse el ascenso esta campaña una vez que se garanticen los salarios y retorne la estabilidad al vestuario, se reduzca el coste de la plantilla en los próximos años a 700.000 euros así como el coste del personal no deportivo para garantizar que el club no gaste más de lo que ingrese. El plan de viabilidad será de obligado cumplimiento por parte recreativista. Tras la intervención del Ayuntamiento para asegurar esta temporada y cubrir las necesidades hasta 2020, le corresponderá a los gestores recreativistas ponerse manos a la obra para elevar los ingresos de la entidad ya que el Recre no podrá gastar más de lo que genere. El informe concluye igualmente que “la opción más propicia sería la compra del club por algún inversor (...). No obstante, esta opción se antoja poco probable si no se soluciona previamente la situación de deuda reseñada, porque existen muchos clubes en la Segunda B con reducida deuda que una menor inversión facilitan conseguir el ascenso a la LFP”.