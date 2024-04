Las notas individuales del Recreativo ante el Real Madrid Castilla

El Recreativo de Huelva ha conseguido asegurar los tres puntos en el Nuevo Colombino gracias a un gol de José Antonio De la Rosa en la primera parte. Los hombres de Abel Gómez acabaron fundidos y pidiendo la hora ante un Real Madrid Castilla que tuvo varias oportunidades muy claras para al menos llevarse un empate.

Estas son las notas individuales de los jugadores del Recreativo en el encuentro ante el Real Madrid Castilla:

RUBÉN GÁLVEZ: Sobresaliente. Inconmensurable. Imperial. Así se podría catalogar su partido en el día de hoy. Ha salvado al Recre con varias paradas de mucho mérito. Una vez más vuelve a darle puntos a su equipo.

ANTOÑITO: Notable. Regresaba el sevillano a la titularidad y lo hizo con muy buena nota. No paró de correr en todo el partido, sumándose al ataque en multitud de ocasiones y poniendo algún que otro balón peligroso al interior del área. Se lo ha puesto muy difícil a Abel de cara a la semana que viene.

TRAPERO: Notable. Otro jugador que volvía a ser titular tras pasar por el banquillo. Buen papel el suyo. Sufrió algo con Álvaro Rodríguez, pero realizó varias intervenciones claves y despejó con acierto los distintos centros laterales que buscaban al delantero del Real Madrid.

RUBÉN SERRANO: Notable. Se llevaría el sobresaliente de no ser porque tuvo un error al inicio de la segunda mitad que desbarató Rubén Gálvez. Más allá de eso, una vez más estuvo muy bien al corte y se fajó con los jugadores de ataque del filial blanco.

RAHIM: Notable. Al igual que Antoñito, no paró de correr por la banda izquierda. Le faltó precisión en los centros, pero de tenerla estaríamos hablando de un jugador de fútbol profesional. Muy buen partido el suyo en líneas generales.

DEL POZO: Bien. Algo más errático con el balón en los pies que de costumbre. Presionó, luchó y robó algún que otro balón con el que el Castilla intentaba salir al contragolpe. Mejor en tareas defensivas que en las ofensivas.

JOSIEL: Suficiente. Partido flojo del panameño. Tuvo alguna pérdida peligrosa y no terminó de conectar con los hombres de arriba. Además, al igual que su compañero en el centro del campo, no estuvo acertado con balón. No obstante, está cuajando una temporada más que notable.

DE LA ROSA: Bien. Marcó el gol de la victoria y perdonó otro gol minutos antes con un cabezazo que repelió Cañizares. Le faltó la chispa de otros días. No terminó de llevarse al lateral contrario, por lo que brilló más en defensa.

ANTONIO DOMÍNGUEZ: Bien. No lució tanto como otros días. Aún así, sigue siendo importante con cambios de orientaciones que provocan desajustes en la defensa rival.

LUIS ALCALDE: Bien. Parece una constante, pero también brillo más en labores defensivas que cuando tenía que mirar a portería contraria. Se le vio algo condicionado por un golpe que sufrió en la primera parte y que le tuvo renqueante hasta que fue sustituido.

CAYE QUINTANA: Suficiente. El delantero isleño luchó hasta que le dieron las piernas, pero se vio muy solo. Pudo tener una ocasión clara pero falló en el remate cuando estaba prácticamente en boca de gol. Debe recuperar el nivel de inicios de la segunda vuelta.

SERGIO DÍEZ: Suficiente. Nada más entrar perdió un balón muy peligroso en un pase que entregó directamente a Álvaro Rodríguez. Afortunadamente, el delantero charrúa cruzó el balón en exceso. Luego se limitó a defender las acometidas rivales.

ÁLVARO BUSTOS: Suficiente. Lo intentó por banda izquierda, pero entró en un contexto en el que no podía brillar demasiado. La afición albiazul sigue esperando la mejor versión del asturiano.

MANU GALÁN: Bien. Siempre que entra al césped del Nuevo Colombino. Ingresó al verde para darle piernas al centro del campo y cumplió su papel. Arañó buena parte del descuento gracias a que fue capaz de mantener el balón en la esquina.

IAGO DÍAZ: Suficiente. Lo mismo que Álvaro Bustos. Le tocó presionar y ahogar la salida de balón del equipo rival en la medida de lo posible.

ALEJANDRO GÁLVEZ: Suficiente. A pesar de los pocos minutos que tuvo, fue protagonista. Entró para defender los centros laterales. Además, se animó con una falta directa desde 35 metros que estuvo a punto de significar el segundo en lo que hubiera sido uno de los goles de la temporada.