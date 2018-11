La plantilla y el consejo se reúnen por la situación del Recre

La plantilla del Recreativo y el consejo de administración albiazul se ha reunido en el vestuario del Nuevo Colombino tras el entrenamiento matinal del equipo. Una vez terminado el trabajo en la Ciudad Deportiva se han desplazado todos los jugadores hasta el estadio, donde han mantenido un encuentro a puerta cerrada con Manolo Zambrano, presidente del Recre, José Antonio García Zambrano, consejero albiazul, y Carlos Hita, gerente de la entidad. También han estado presentes todos los miembros del cuerpo técnico recreativista, incluido José María Salmerón. Según ha informado el consejo de administración, la reunión ha sido convocada por el propio club.

A la salida del encuentro, el capitán albiazul, Marc Martínez ha señalado: "Ellos nos han dado su punto de vista y nosotros el nuestro, que siguen trabajando para que podamos cobrar pero cada día que pasa es peor porque seguimos sin cobrar". Por eso, "se llega a un punto insostenible. Queremos una solución para poder cobrar". La reunión ha surgido "de todos porque ellos quieren darnos su respuesta y nosotros escuchamos, pero seguimos sin cobrar. Hace mes y medio esto nos vale. Ahora llega un momento en que no porque todo es muy complicado porque hay que pagar alquileres, comidas...". "Vamos a seguir esperando porque no podemos poner un cuchillo en el cuello a nadie", ha añadido. El clima de la reunión ha sido "tratar de arreglarlo entre todos porque se trata el bien del Recreativo de Huelva, que es lo que queremos todos. La sensación que tengo en el año y medio que llevo aquí es que todo el mundo intenta echar balones fuera y hay que cogerlo entre todos. Es el gran problema de este club a día de hoy". Martínez ha denunciado que "hay compañeros que no les llega a final de mes". Sobre la reunión con al alcalde de hace diez días ha reconocido que "a lo largo de esta semana tendremos una reunión con él. Tenía que ser hoy pero se suspendió por un problema de agenda suyo". "Nosotros estaremos satisfechos cuando estemos al día, como es lógico y normal", ha añadido. El meta albiazul ha concluido que "tenemos que centrarnos en Talavera porque es lo que nos dará más fuerza para reclamar lo que es nuestro".

Por su parte, el presidente albiazul, Manolo Zambrano, ha definido la reunión como "un entente cordiale" en el que "nos hemos explicado parte y parte. Entendemos su situación y estamos tan preocupados como ellos", si bien "la solución está más cerca de lo que parece porque todas las partes que formamos el club estamos trabajando para lograrla". Ha incluido en ese todos a "la plantilla, afición, cuerpo técnico, consejo, grupo gestor y propietario". Zambrano ha destacado "debemos saber la situación de la que venimos y todo lo que se ha puesto sobre la mesa para que el equipo esté hoy compitiendo". "Por la mañana le comuniqué al gerente que quería reunirme con ellos por la informaciones sobre que no dábamos la cara y nada más lejos de la realidad. También es verdad se les ha comunicado desde la alcaldía que esta semana habrá una reunión", ha añadido el dirigente.

Zambrano ha asegurado que "vinimos para tres meses y llevamos 25. Hemos salido de situaciones muy complicadas porque todos estábamos unidos porque buscábamos que el Recreativo no desapareciese. Seguimos en la misma pelea. Alguno piensan que la cierta normalidad que hay ya no hay problemas, pero no es cierto. Ahí sigue estando la deuda y creo que es cosa de toda la ciudadanía salir adelante". La solución que espera pronto "está en manos de todos los agentes que forman este club como el propietario, el consejo, el grupo gestor o ese nuevo grupo gestor que aparece". La situación "es reflejo de donde venimos, pero vamos a tirar para adelante porque al club le queda mucha vida. Habrá quien nos comprenda y quien no". El consejo está "para proteger al club porque hemos pasado por tres procesos de venta que no se han llevado a cabo por diversos motivos". Sobre el desgaste acumulado ha reconocido que "si no tenemos fuerzas las sacaremos de donde sea porque nuestro recreativismo está fuera de toda duda". Se ha mostrado optimista dentro de la dificultad sobre el futuro de la entidad porque "se hizo por primera vez en el mundo una expropiación de las acciones de manos de una persona que nos llevaba a la destrucción y el camino que quedaba por delante era muy complicado. Lo sigo diciendo pero no queda la menor duda que saldremos de esta porque es fácil de intuir por el devenir de las cosas. Estoy convencido de ello, por eso lo traslado. La solución va a llegar entre todos y a partir de ahí lo más importante será el terreno de juego".