La hora de agitar el árbol

Al Recreativo se le escapa la vida. Ya hace tiempo que el Decano saltó sin paracaídas, pero mientras más se acerca al suelo, más doloroso parece que va a ser el impacto. La realidad es que se pueden hacer pocos análisis inconexos y que la dinámica es la que es, pero el estreno de Pouso no mereció el castigo de la derrota. El Recreativo fue superior al Yeclano, generó más ocasiones y fue mejor durante buena parte del segundo tiempo, pero el que puso el gol fue el equipo murciano y eso se traduce en una nueva derrota que deja al Decano fuera de las posiciones que a día de hoy darían la permanencia en la Segunda División de la Real Federación Española de Fútbol.

El Recreativo ya no necesita ni mejoría ni sensaciones, necesita resultados y es complicado ser optimista antes del duelo ante El Ejido de mañana (Municipal de Santo Domingo, 18:00) porque el Decano aún no sabe lo que es ganar lejos del Nuevo Colombino en lo que va de temporada, aunque, puestos a agarrarse a un clavo ardiendo, alguna vez tendrá que ser la primera, y así lo refrendan las estadísticas. Es casi más difícil acabar una campaña con pleno de victorias como hacerlo con pleno de derrotas.

Pouso optó por la continuidad en su primer partido para poder tomar decisiones a través de la observación directa. El preparador vasco ya ha anunciado que hará cambios, en el dibujo y en el once. Se agradece especialmente alguna variación táctica. El Recre no ha salido apenas del 1-4-2-3-1 o 1-4-4-2 en lo que va de temporada y si hay una cosa clara es que esos esquemas no les han funcionado. El Decano no ha conseguido ser sólido ni sentirse cómodo con el balón, por lo que habrá que ver si el técnico de Leioa termina dando con la tecla. Gana fuerza la opción de que Fran parta como pivote y que Dani Molina y José Antonio González se complementen, pero unos metros más adelante que donde suelen actuar de costumbre. Otra opción que se presenta viable es una defensa con tres centrales, en la búsqueda de una mayor seguridad defensiva. No obstante, habrá que esperar para salir de dudas, pues las respuestas a todas las preguntas habitan en la cabeza del entrenador recreativista y nada más.

Pouso desveló, eso sí, que habrá cambio de cromos, pero tampoco es que tenga muchas opciones el míster recreativista. De hecho, a tierras almerienses han viajado los 20 jugadores que estaban disponibles. En Huelva solo se han quedado los lesionados Alberto Martín, José Carlos y Moha Traoré, mientras que Cera no podrá jugar al tener que cumplir sanción por acumulación de amonestaciones.

En frente estará un equipo con las mismas urgencias que el Decano. El Ejido tampoco se imaginaba un tramo final de campaña con tantas dificultades, pero es lo que le ha tocado vivir al cuadro almeriense, en el que conviven un par de exrecreativistas, como son el delantero Boris y el canterano Sergio Pérez, ex también de Almería B o Cádiz B.

Después del partido al Recreativo le quedarán otros seis encuentros y lo positivo es que sigan siendo finales porque lo contrario significaría que el Decano se ha ido descolgando de las tres primeras plazas del subgrupo por la permanencia y ello supondría una puñalada en el corazón del recreativismo, que si bien pasa por una enorme crisis de fe, tampoco quiere ver a su equipo en quinta división.