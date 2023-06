Las felicitaciones se suceden para Huelva tras el ascenso del Recre

El ascenso del Recreativo de Huelva a la Primera RFEF ha sido muy celebrado por los aficionados onubenses y por diferentes personalidades públicas que han manifestado su alegría por la consecución del salto de categoría. Las reacciones no se han hecho esperar tras el final del partido con el Cacereño y han sido muchos los que han expresado sus felicitaciones al club a través de las redes sociales.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido uno de ellos, al utilizar en Twitter el montaje gráfico realizado por el club onubense para felicitarle por el ascenso junto al Atlético Sanluqueño y el Recreativo Granada, los otros dos clubes andaluces que también se han ganado una plaza en la tercera categoría nacional la próxima temporada.

"¡El Decano del fútbol español sube a Primera RFEF! Un paso más cerca para que el Recre esté donde merece. Alegrón para Huelva y para Andalucía", escribía el presidente andaluz por la noche.

No se hizo esperar tampoco la reacción del todavía alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que siguió el partido en el palco oficial del Nuevo Colombino. Al término del partido compartió su felicitación con los onubenses también en Twitter: "Hemos vivido una jornada llena de recreativismo, en la que la afición ha demostrado lo enorme que es. Los sentimientos afloran porque ha sido difícil el camino hasta aquí. Orgulloso de ser del Recre".

La alcaldesa electa de Huelva, Pilar Miranda, utilizó su perfil personal de Facebook para compartir una imagen con el escudo del Recreativo con un breve mensaje: "Somos de Primera. ¡Gracias, Decano!", junto a un corazón azul.

También en el ámbito político, la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, retuiteaba al club decano con su entrada del final del partido acompañado de un mensaje de felicitación: "Enhorabuena al Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español, por el más que merecido ascenso a la 1ª RFEF. Y enhorabuena a toda esa afición albiazul que es de primera, pero de primera división. ¡Que bonito tiene que ser ser del Recre!".

Un ex entrenador del Recreativo, muy recordado y querido en Huelva, Marcelino García Toral, retuiteaba el ya célebre post del club con el "Estamos de vuelta" y añadía unas cariñosas palabras: "Emocionado por ver al Recre dar otro paso más hacia el lugar que le corresponde. Una gran alegría me he llevado hoy, la misma que la familia recreativista, que nunca perdió la pasión e ilusión con su Decano pese a los momentos tan difíciles que han vivido. ¡A disfrutar!".

Emocionado por ver al @recreoficial dar otro paso más hacia el lugar que le corresponde. Una gran alegría me he llevado hoy, la misma que la familia recerativista, que nunca perdió la pasión e ilusión con su #Decano pese a los momentos tan difíciles que han vivido. ¡A disfrutar! https://t.co/nbUDv8Y910 — Marcelino Garcia Toral (@Marcelino) June 11, 2023

Quien fuera delegado de campo del Decano, ahora célebre comentarista deportivo en televisión, Cristóbal Soria, también se acordó del equipo de Huelva en este momento. "Enhorabuena a toda la Ciudad de Huelva y a todos los recreativistas…!!! El Recre está de vuelta…!!!", escribió en un tuit.

"Oleeee mi Recre", escribió en Twitter el cantaor onubense, y reconocido recreativista, Arcángel, acompañado de una fotografía de la celebración en el terreno de juego hecha por él mismo desde su sitio habitual en la grada del Nuevo Colombino.

Y la AD Cartaya también felicitó al club decano tras el partido retuiteando su mensaje en la red social: "Desde la AD Cartaya queremos mostrar nuestra alegría al Recre, un club hermano, tras consumar el ascenso de categoría a 1 RFEF. Felicidades, Decano".