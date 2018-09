"Nos ha faltado el último pase"

Con tranquilidad y consciente de lo larga que es la temporada compareció ante los medios el entrenador del Recreativo, José María Salmerón, al término del choque ante el UCAM. El preparador almeriense analizó el encuentro comentando que "los primeros 25 minutos hemos podido hacer uno o dos goles y no los hemos hecho. Creo que hemos tenido muy buen nivel. El gol nos ha desequilibrado totalmente, la distancia entre jugador era amplia, ha habido precipitación... Luego hemos intentado reestructurar para tener más tranquilidad y más orden". Continuó con su análisis indicando que "en la segunda parte hemos circulado bien, pero nos ha faltado ese último pase para tener una mejor definición. El equipo se ha entregado al máximo, hemos tenido errores, pero hay que estar contentos".

Sobre el peligro del UCAM, que aprovechó sus transiciones para generar peligro, indicó que "sabíamos que tenían cuatro jugadores que si te cogen con espacios te pueden hacer daño. Es un equipo peligroso y con jugadores contrastados". Siguió explicando el técnico del Recreativo el tramo de encuentro en el que el Decano fue inferior a su rival: "En esos 25 minutos lo que ha desajustado ha sido el gol de ellos. Cuando aprietas arriba, pero la presión no es buena, nos cogían con mucho espacio y llegaban incluso con superioridad numérica. Hemos llegado a cambiar el sistema. Ellos las han tenido en los últimos minutos, es normal. Han transitado, los últimos minutos han dejado muchas situaciones con espacios".

El gol nos hizo daño, pero el equipo estuvo bien en el inicio y la segunda parte. Los jugadores se vaciaron"

A pesar de la derrota, Salmerón se mostró satisfecho porque "el equipo va alcanzado niveles y mejoras y tienes que disputar cada jornada. Hoy te enfrentas a UCAM que tiene mucha calidad y luego vas a cualquier campo y también puedes perder. Ahora vamos a intentar buscar ese último pase que nos ha faltado hoy". Prosiguió diciendo que "el otro día también me gustó la circulación y hoy también. Hemos filtrado balones por dentro, hemos centrado por banda...".

Analizó el ex del Real Murcia el debut de Quiles, de quien dijo que "ya dije que estaba muy bien, te da muchísimo, nos da cosas que no tenemos. Ha hecho un buen trabajo y se ha vaciado". Acerca del error defensivo en el gol murciano dijo que "ha sido una pérdida y ellos tienen jugadores determinantes. Conozco a Isi Ros perfectamente porque lo he tenido dos años y es capaz de hacer esas cosas". Por último, Salmerón dijo que espera que la lesión de Llorente "no sea más que una sobrecarga".