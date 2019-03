El éxito coral de Salmerón con el Recre

Estadísticas de todo tipo, registros que se superan semanalmente y una colección de elogios que se incrementa con el paso de las jornadas acompañan al Recreativo de José María Salmerón, que desde que comenzó 2019 parece instalado en una ola imparable. Es el resultado de unos números asombrosos que han colocado al Decano como uno de los favoritos para ser equipo de play off. Pero el éxito no es individual ni tiene nombre propio, lo que eleva la consideración de este Decano. Este Recre es una orquesta bien afinada, un bloque de rendimiento coral que refleja en su cuenta goleada su equilibrio.Salmerón presume semanalmente de sus 20 titulares -salvo Alejandro Lázaro todos sus futbolistas entran en las rotaciones y tienen oportunidades- y los números son demoledores. Si hay un elemento del que el técnico se siente especialmente orgulloso es del rendimiento colectivo. Este Recre es tan fuerte como lo es la suma de sus elementos y en esas cuentas se dispara su cotización.

Andrade, Pina, Valentín, Tropi, Caballé y Carlos Martínez, los que quedan por estrenarse

El conjunto albiazul suma catorce tantos en ocho encuentros en 2019. Buenos datos propios de quien pelearía por ser primero si la liga hubiese comenzado en enero, pero que destacan la realidad del éxito recreativista. En ocho jornadas han marcado diez futbolistas diferentes. Se dice pronto. En 2019 han visto puerta defensas, centrocampistas, delanteros... Todos suman. Los máximos goleadores del equipo en este tramo son los atacantes Caye Quintana y Ródenas con dos dianas cada uno, que son las mismas que llevan Israel Puerto y Víctor Barroso. También han visto puerta en lo que va de año Borja Díaz, Chico, Diego Jiménez, Iván González, Llorente y Quiles. Más de un goleador por partido. Y es que, salvo los porteros, quedan por estrenarse Andrade, Pina, Tropi, Valentín, Caballé y Carlos Martínez. La dependencia es un lastre para cualquier equipo que no penaliza al Recre, como lo demostró en Jumilla. Perdió a su máximo artillero y no lo echó en falta. Ganó en una plaza complicadísima con Caye Quintana en Huelva. Cuando no está uno siempre hay un compañero que cumple.