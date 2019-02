El entrenador del Jumilla considera al Recre "uno de los mejores" de la categoría

El Jumilla teme al Recreativo, cuyos números en la segunda vuelta asustan en el UVA Monastrell. El técnico jumillano, Leonel Pontes, ha señalado hoy a la web oficial del club murciano que el Decano es "uno de los mejores equipos de la categoría" ya que es "intenso, tiene futbolistas de calidad e intensidad en el centro del campo y bandas muy rápidas". Lo pudo comprobar en directo en la Condomina contra el UCAM, por lo que la referencia que tiene es de mucho nivel.

El Jumilla no podrá contar con Carlos Álvarez, Gregori y Mario Marín, jugadores que "nos aportaban calidad, compromiso y trabajo". Los locales afrontan mes de febrero "complicado porque nos medimos a rivales que pelean por objetivos mayores", entre ellos el Decano, por lo que destacó los resultados obtenidos en enero con tres victorias para compensar las actuales tres derrotas seguidas, en las que considera que "en el único choque que no competimos fue ante el Don Benito. Debíamos haber ganado, era un rival de descenso y jugábamos en casa. En Cartagena y ante el UCAM no merecimos perder".

Pontes se ha mostrado confiado en los jugadores porque el grupo "compite" y tiene claro que "seguiremos haciendo las cosas bien". Ante el Recreativo"buscaremos los tres puntos". Pide a los suyos que "no miremos hacia abajo con miedo" porque "queda mucho campeonato para lograr los puntos que necesitamos".