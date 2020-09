El San Roque se ha hecho con la LXIV edición del Trofeo de la Bella gracias a un solitario gol de Montenegro en una de las escasas aproximaciones de los aurinegros. El choque fue intenso y cerrado y mostró a dos conjuntos batalladores, a los que le faltó algo de profundidad, aunque el Recre terminó sumando más remates que el San Roque, al que su efectividad le convirtió en ganador.

El San Roque de inicio presentó un once con aroma a titular, mientras que el Recreativo siguió repartiendo minutos con sólo cuatro jugadores repitiendo en el once inicial con respecto al equipo que saltó desde el arranque ante el Betis Deportivo: Cera, Moyano, Fran y Víctor. Los albiazules volvieron a acumular bajas, ya que Matheus Santana, Ponce, Chuli, Alberto Martín y José Antonio González no fueron de la partida.

El Recre comenzó muy enchufado, incluso pudo adelantarse muy pronto en un saque de esquina que terminó cayéndole a Morcillo en el vértice del área pequeña, pero el central tuvo que finalizar con su pierna derecha y su disparo se marchó fuera. El Decano siguió insistiendo con una seña de identidad muy clara, presión alta y líneas juntas. Víctor probó fortuna con un libre directo desde la frontal que detuvo Robador sin problemas.

Los locales apenas inquietaron la meta de Yamaguchi, pero cuando se acercaron a las inmediaciones del meta albiazul sí que generaron peligro. Primero en una contra de Abeledo cuyo servicio se marchó largo y luego en un centro lateral en el que se estorbaron Fernandito y David Toro cuando se disponían a rematar. Sin goles se llegó al descanso.

La segunda mitad dio paso a un carrusel de cambios continuo que fue alterando el ritmo del encuentro. El Recre fue el primero en pisar área contraria con un tiro de Sillero que salió raso y centrado. Los aurinegros replicaron poco después con un disparo de Abeledo que se marchó por encima del larguero.

El choque se siguió jugando lejos de las áreas, sin grandes ocasiones, hasta que el San Roque encontró el espacio para lanzar la contra. Javi González percutió por banda izquierda ganó línea de fondo y puso un pase raso al corazón del área, donde llegó Montenegro para empujar al palo más alejado de primeras.

El gol obligó al Recre a buscar la igualada de nuevo y no tardó en un rondar el gol. Primero con una falta lateral botada por Víctor Barroso que Rubén Serrano remató alto y luego, algunos minutos después, en un remate de Quiles que sacó Josemi. La más clara, no obstante, llegó en el descuento, cuando Rubén volvió a rematar a bocajarro en el segundo palo una falta lateral, pero Josemi salvó a los locales y dejó en casa el Trofeo de la Bella.

Ficha técnica:

San Roque: David Robador (Josemi, 46’), Juanjo, Ubay Luzardo (López, 53’), Pablo Becken (David Rodríguez, 64’), Juan Gómez (Cerpa, 90’), Pablo Ortiz, Joel, Fernandito (Camacho, 53’), Abeledo (Popa, 90’), Javi Medina (Javi González, 53’) y David Toro (Montenegro, 71’).

Recreativo: Yamaguchi (Nauzet, 46’), Cera (Pepe, 60’), Diego Jiménez (Jesús Valentín, 46’), Morcillo (Rubén Serrano, 64’), Luis Madrigal (David Alfonso, 46’), Fran (Gerard, 46’), Moyano, Víctor, José Carlos (Quiles, 46’), Yaimil Medina (Seth, 46’) y Sillero (Arjona, 64’).

Goles: 1-0 (78’) Montenegro.

Árbitro: Álvarez Rodríguez (Huelva). Amonestó a los locales Ubay Luzardo, Abeledo y Pablo Becken y a los visitantes Sillero, Seth, Víctor Barroso y Luis Madrigal.

Incidencias: Unas 500 personas en el Ciudad de Lepe.