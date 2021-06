El nuevo director deportivo del Recre llega a Huelva con el ascenso "como un objetivo muy claro"

Con la “máxima ilusión” y con el reto de “devolver al Recreativo al lugar que le corresponde”, Daniel Alejo Aguilera ha sido presentado como nuevo director deportivo del Real Club Recreativo de Huelva. Acompañado por el presidente de la entidad, José Antonio Sotomayor, que le deseó “toda la suerte del mundo, porque su suerte será la nuestra”, y el consejero delegado, Carlos Hita, mostró su agradecimiento por “la confianza depositada en mí y la paciencia que han tenido conmigo. Estoy muy ilusionado”.

El nuevo máximo responsable de la parcela deportiva del Decano aseguró que está “trabajando en la contratación del nuevo entrenador” y marcó el ascenso “como un objetivo muy claro. Haremos una plantilla muy competitiva. Sabemos que seremos el equipo a batir y los rivales jugarán con una gran motivación, pero solo con el escudo no se gana, eso lo conseguiremos a través del trabajo y el esfuerzo de todos”.

Preguntado sobre la afición, Daniel Alejo señaló que es consciente de que “el Recreativo es más que un club, es un sentimiento, y me consta que la afición estará con nosotros”. Además, admitió que uno de los factores que más ha influido en su decisión de aceptar la oferta del Decano es “la ilusión que me han demostrado por querer hacer las cosas bien. No me asusta el reto de devolver al Recreativo al lugar que le corresponde”.

El flamante director deportivo albiazul también habló sobre la cantera, de la que subrayó que “debe tener una gran importancia para el club, debe ser una inversión y como tal hay que potenciarla para que dé sus frutos y pueda proporcionar jugadores al primer equipo. Para mí es fundamental. Estaré atento a todas las categorías, pero especialmente al Atlético Onubense y al Juvenil A”.