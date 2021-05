Ha sido tan sufrida la temporada del Recreativo que ni siquiera queda ese hilo de pena que suele aparecer siempre en una última jornada cuando un equipo ha descendido. Más bien todo lo contrario. Existe en el recreativismo la necesidad de poner fin a este calvario, una temporada que quedará escrita con letras negras en la longeva historia albiazul, con un doble descenso y una segunda fase imposible de empeorar.

La despedida y cierre será ante el Lorca Deportiva, un equipo que había cerrado la primera fase como último de su grupo y que recibió al Decano a un milímetro de su descenso matemático, pero que le sacó los colores al cuadro de Carlos Pouso con una derrota que precipitó la caída del cuadro albiazul a la Tercera División de la Real Federación Española de Fútbol. El equipo murciano, uno de los de menos nivel del campeonato, contará con dos ausencias notables, la del central Galiano y la del delantero Carrasco, referente ofensivo y jugador más destacado de los del Francisco Artés Carrasco.

El partido no será más que un trámite y una oportunidad para que la afición se exprese. El foco actual está puesto en la junta de accionistas del lunes, así como en la reestructuración que sufrirá el club institucional y deportivamente tras haber tocado fondo con su peor clasificación histórica. No obstante, la semana ha seguido movida en el entorno albiazul, con nuevas pintadas en la Ciudad Deportiva contra la plantilla y con pancartas de protesta en algún que otro punto de la ciudad. La afición, que hoy podrá reunirse hasta alcanzar el cupo de 2.000 aficionados, declinó la primera propuesta del Recreativo Supporters Trust, que invitaba a los seguidores albiazules a abandonar el coliseo albiazul cuando empezase el partido. El Trust rectificó ante la reacción en las redes del recreativismo y no habrá marcha colectiva, aunque sí diferentes maneras de mostrar la desaprobación con una plantilla que no ha demostrado merecer la camiseta del Decano.

No tiene muchas alternativas Pouso para confeccionar su once, a pesar de recuperar a Cera o Alexander, que podrían ir directamente al once inicial. La situación de los equipos más representativos de la cantera, que se están jugando sus objetivos, también impedirá que el técnico pueda contar con los canteranos más destacados, además de que el ambiente no es el más propicio para darles entrada.

Si el Recre no logra puntuar no solo cerrará una segunda fase horrible, si no que, además, será superado por el cuadro murciano, quedando penúltimo del grupo de descenso, únicamente por encima del Marino.