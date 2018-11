Caye Quintana y Víctor Barroso denuncian las condiciones de la Ciudad Deportiva

Una de las preocupaciones albiazules tiene poco que ver con los rivales. Es mucho más íntima y cercana. Es la superficie en la que entrenan los jugadores. El césped es un enemigo diario para el Decano que salta a la vista en cada entrenamiento en la Ciudad Deportiva. El martes fue Marc Caballé quien lo denunció. Caye Quintana y Víctor Barroso tomaron el testigo en la vuelta al trabajo del equipo.

El riesgo por el estado del césped fue una de las causas por las que Tropi no terminó la sesión de trabajo con el grupo. El centrocampista hizo la mitad de la sesión pero se retiró en la segunda para no sobrecargar unas molestias que arrastra del partido del domingo. El propio futbolista señaló al césped como motivo para "no correr riesgos".

Caye Quintana señaló que los albiazules deben tener "más cuidado" porque "resbala mucho, hay mucho fango y vas con cuidado. Hoy Tropi no ha podido entrenar todo, Marc Caballé se produjo una rotura... No ayuda. Cuanto mejor estén los campos, mejor para todos".

En la misma línea se mostró Víctor Barroso. El onubense insistió en que "los campos no están en las mejores condiciones", por lo que "hay que tener mucho cuidado con las pisadas porque no hay apenas césped, los tobillos y otras articulaciones lo sufren por lo que intentamos ir con la mayor precaución para que no haya ningún problema muscular en el futuro".