Recre-Vélez: Pablo Caballero lidera una goleada muy necesaria

Detrás de un 9 que la empuja hay un 9 que conoce su oficio. Estar en el sitio es una habilidad, una cualidad que cotiza mucho. Porque el golpeo es solo el final de la jugada. Antes de ese instante hay movimientos, desmarques, olfato, anticipación e instinto. Si solo fuera empujar cualquiera valdría. Pablo Caballero dio un clinic que valió para que la afición disfrutase por fin de un triunfo sin apuros. El Recre necesitaba un partido sin sobresaltos, de paz. Ganar de forma plácida no es hacerlo de forma fácil. No hay que confundir el final con el proceso. La victoria más amplia de la temporada viene muy bien para la confianza.

Pablo Caballero tardó cuatro minutos en demostrar lo que se le pide. La jugada la fabricaron entre Peter y Fran Ávila por la banda izquierda. El ex del San Roque la cedió al delantero para que éste ejerciese de percutor. Cuatro minutos necesitaron los albiazules para ponerse por delante. Un escenario de partido ideal para regalarse una mañana plácida. Falta les hace a equipo y afición.

A este Recre se le echa en falta mayor ambición a la hora de gestionar los partidos. En casa el protagonismo es una obligación. El aficionado no entiende que su Decano no sea el amo del juego en esta categoría. Fuera las circunstancias mandan en muchas ocasiones. Ante su afición el equipo de Abel Gómez tiene la exigencia de ganar, dominar e imponer el ritmo de partido. El último precedente con el Sevilla Atlético dejó muy mal sabor de boca. El tanto prematuro de Pablo Caballero ofreció una oportunidad no ya de sumar los tres puntos, sino de congraciarse con la hinchada. Un partido cómodo y tranquilo es una necesidad.

El gol de los onubenses debió abrir ese escenario tan ansiado. En cambio fue su rival quien dio un paso al frente. El empeño por templar cuando su oponente está tocado suele dar más dolores de cabeza que alegría. En lugar de ir a liquidarlo lo deja vivo. La consecuencia son sustos como el de Luismi al cuarto de hora. Rubén enmendó su salida inicial para mandar el balón a córner. El Vélez quiso asomarse de nuevo al área albiazul sin mucho acierto. Un espejismo.

El Decano tiene un serio problema estructural que se refleja en sus partidos. Lo que no consiga con el plan inicial es difícil que lo pueda hacerlo con el desarrollo del encuentro. Su banquillo es testimonial. Las lesiones de las últimas semanas han reducido los efectivos útiles de Abel Gómez a poco más del once inicial. Los que puedan entrar con el partido iniciado no van a mejorar a los titulares. Convierte así los encuentros en duelos de 60 minutos en los que generar los méritos para sumar los tres puntos y media hora final de resistencia. Es para hacérselo mirar. El anhelado mercado de invierno es una oportunidad para resolver las carencias, pero también una evidencia de lo que no se hizo bien en verano. Cada vez que Abel gira la cabeza hacia su banquillo suspira. Que el triunfo contra el Vélez no impida ver el bosque.

El fútbol a veces parece sencillo. No hay nada más básico que un futbolista de banda que gana la línea de fondo y da el pase atrás. Da igual la competición o la categoría que sea. Es el abecé de este deporte. El Recre necesitaba el segundo antes del descanso para respirar, para asegurar ese necesario domingo de relajación. Lo consiguió en el minuto 34. Aplicó la misma fórmula por la banda contraria. Juanjo Mateo rebaña el cuero rozando la cal y el 9 que está donde tiene que estar la enchufa. 2-0 a poco de la media de comenzar. Por fin un poco de calma.

El partido puso a prueba esas deficiencias en la configuración de la plantilla. Al descanso se quedó en la caseta Adriá Arjona, que arrastraba un malestar general. El técnico le dio la oportunidad a Juanito en la mediapunta. Le dio 45 minutos para demostrar que merece algo más que el papel testimonial al que quedó reducido en las últimas jornadas.

Del Vélez cabría esperar más en el arranque. Al menos que mostrase un poco más de ímpetu por poner en apuros a su rival. Los malagueños ni siquiera en el inicio del segundo tiempo tuvieron fondo suficiente para buscar con convicción a Rubén Gálvez. Al Decano le vino de lujo, porque pudo jugar durante muchos minutos en campo contrario. Un cabezazo a la hora de partido fue el único aviso realmente serio del Vélez frente a un Recre que daba la sensación de sumar el tercero en cualquier momento.

Que la primera oportunidad de los visitantes llegase a la hora de partido fue sintomático. El tramo en el que comienzan los apuros. El combustible se agota, la frescura escasea y ante la falta de recursos en el banquillo el dominador pasa a dominado. Los suplentes pocas veces mejoran a estos titulares. Así llega la fase de la contención. El ataque quedó a expensas de un chispazo de Juanito. Suya fue la jugada del tercero. De nuevo el 9 ejerció de 9. Jugada de extremo y el rematador en su sitio. El final fue tan plácido que hasta permitió a Abel dar minutos a jugadores como Edmilson, de paso testimonial por Huelva, Pedro Pata o Rubén Serrano. Si el árbitro hubiese pitado el final después del tercero de Pablo Caballero tampoco habría pasado nada.

FICHA TÉCNICA