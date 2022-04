Recreativo-Córdoba B: El Decano llega tarde a su fiesta

Cuentan los más antiguos del lugar, que allá por los años del blanco y negro cuando el Trofeo Colombino era el Trofeo Colombino (que incluso no fallaba ningún año) hubo veranos en los que las directivas del Recre primaban a la plantilla por levantar la carabela de plata. Dicen esos mismos que hubo algún que otro pellizco que no fue para los albiazules. Y es que para el Recre jugar ante los suyos nunca estuvo de más. Valía mucho por más que no hubiese puntos en liza. Eran tiempos en los que ganar o no su torneo se traducía en 1.000 socios arriba o abajo y orgullo, que no es poca cosa. El Decano en su campo, con su gente y en cualquier circunstancia tiene la exigencia de dar la cara. No se le pide que gane siempre, no. Se le impone que dignifique su escudo con sudor. Nobleza obliga. Ése fue el Recre de la segunda mitad, no el de la primera.

Después de una semana de fiesta, celebraciones, recibimientos, más cenas que una despedida tocaba volver al verde y hacerlo sin margen. El Decano estaba 48 horas antes de medirse al filial cordobesista de jaleo y le llegó su reencuentro con el fuego real en plena resaca de la celebración. El mensaje de Gallego fue muy claro en ese sentido. Ni amistosos ni regalos. Al Recre se le respeta sobre el césped. El Córdoba B ejerció su papel. Pasillo a los albiazules a la salida y sin perdón cuando el cuero comenzó a rodar. El técnico albiazul fue muy claro con el recado del once inicial. Ni descansos ni sorpresas. Los mismos que habrían saltado al campo si los puntos hicieran falta. No salió el plan.

Ascender desde el sofá deja un regusto amargo. Nada que ver a los tuyos lograr el objetivo y compartirlo con ellos. Con ese fin acudieron miles de recreativistas al Nuevo Colombino. El Recre les debía una victoria con la que cerrar el ciclo festivo de la fuente. El duelo tuvo ritmo e intensidad desde el primer segundo, pero no en el bando esperado. Los albiazules se encontraron con un rival con calidad, dinamismo y la necesidad de sumar los puntos porque a los cordobesistas el partido les valía para su objetivo de meterse en puestos de play-off. El Córdoba B tuvo tres claras ocasiones en el primer cuarto de hora. Valtteri rozó el tanto. Replicó Juan Delgado poco después desde la frontal.

Fue superior el Córdoba B en el arranque. Tampoco sorprendió. Ya en la ida en el Arcángel fue el primer equipo de la categoría que puso en serios apuros a los albiazules. Tuvo que sudar de lo lindo el conjunto onubense en el coliseo del Arenal. Como un hilo de continuidad fue se reencuentro. En este tipo de encuentros la experiencia invitaba al Recre a ser paciente. Al final el escenario y la sobreexcitación terminan por pasar factura a los rivales, más a un equipo que no escatimó esfuerzo ni se escondió, con una presión altísima. Fruto de ese trabajo defensivo colectivo llegó el tanto cordobesista. Robo en el centro del campo en la salida albiazul, tres toques rápidos y Manolillo que ante Rubén Gálvez definió con calidad. El Córdoba tenía así un justo premio a los méritos hechos. El duelo entraba una nueva fase (35'). No supo reaccionar el Decano antes del descanso.

El ecuador le sentó bien al equipo de Gallego. Los pitos al descanso de aficionados más descontentos con la imagen que con el marcador y la galleguina que a buen seguro hubo en la caseta fueron suficientes. Los onubenses quisieron más. Y todo ello a pesar de algunos movimientos del técnicos propios de duelos de fiesta. Con Gonzalo Piña, Juanito Alex Moreno o Bouba fue un Recre más incisivo.

Más allá de lo que reflejaba el electrónico ése sí era el Recre que exigía su afición. Un equipo que se vació buscando el empate, que lo tuvo en varias internadas de Bouba y en un remate clarísimo de Juan Delgado que incomprensiblemente se marchó fuera a la hora de partido. Fue Bouba quien logró la igualada para los albiazules a quince minutos para el final. El tanto reconcilió a la grada con los suyos, que premió con el cariño habitual a los suyos cuando sintió que sobre el césped había un equipo entregado. El Recre llegó con la fiesta ya empezada. Cuando reaccionó ya era tarde.

FICHA TÉCNICA:

Recreativo: Rubén Gálvez (Gonzalo Piña, 50'); Juanjo Mateo, Ismael Barragán, Manu Galán, Pedro Pata; Cancelo (Juanito, 46'), Dani Sales (Álex Moreno, 50'), Adriá Arjona, Víctor Barroso; Juan Delgado (Enric Martínez, 83') y Rubén Jurado (Bouba, 57'). Córdoba B: Lluis; Manolillo, Tala (Migue, 77'), Juan Martínez, Abreu (Burgos, 77'); Cristian, Jan Reixach, Valteri, Joaquín (Naranjo, 71'), Ale Marín (Juan Andrés, 71') y Robert (Castillo, 61'). Árbitro: Santisteban Adame (Colegio Sevillano). Amonestó en los locales a Arjona y Manu Galán y al visitante Juan Martínez.Goles: 1-0 Ale Marín (35'); 1-1, Bouba (74').Incidencias: Nuevo Colombino ante unos 6.000 espectadores. El Córdoba B le hizo el pasillo de campeón al Decano.