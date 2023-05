Las claves de la eliminatoria de ascenso del Recre con la Segoviana

El Decano se encuentra a 90 minutos de meterse en la final por el ascenso a Primera RFEF. Un partido contra la Gimnástica Segoviana en el Nuevo Colombino le separa del siguiente paso. Una eliminatoria abierta tras el empate de la ida implica gestionar en un partido el futuro de toda una temporada.

Es un partido cargado de condicionantes y claves. Para el equipo de Abel Gómez el punto de partida es válido. Llegar al final de una prórroga con el marcador inicial sería suficiente, pero pensar en ello puede ser un problema. El Recre encara el partido como si de una final se tratase. Nada importante antes, nada importa después. Las finales no se juegan, se ganan o se pierden. Y se resuelven por detalles.

La trampa del marcador

El mayor error que puede cometer el Recre es asumir que el marcador inicial le vale. Hacerlo implica estar a un error o incidencia del desastre. Si al final de los 90 minutos y la prórroga no hay goles por parte de ninguno de los dos debe ser una consecuencia del partido, no el fin del mismo. La normativa de competición fija que en caso de terminar las eliminatorias sin ganador pase el mejor clasificado en la liga regular. En ese caso es el Recre que fue segundo mientras la Segoviana fue quinta. Este mismo planteamiento debe estar meditándolo Ramsés Gil en Segovia. A su equipo no le vale con que no pase nada, aunque si pasan pocas cosas siempre estará a un accidente de pasar. Es una trampa para ambos caer en la tentación de especular.

Defensa

El Recre hizo de su solidez defensiva una herramienta clave para ser segundo. En Huelva hacerle un gol durante la liga fue complejo. Rubén Gálvez es el mejor portero de la categoría, como ha demostrado durante la liga. El Decano terminó el campeonato con 24 goles encajados. Todo su sistema defensivo funciona con sincronización suiza, incluso a pesar de los problemas físicos de hombres como Manu Galán o Bernardo. Para la Segoviana es un quebradero de cabeza pensar cómo meterle mano. Con su zaga blindada, un gol a favor de los albiazules sería casi determinante. Las eliminatorias se suelen resolver por marcadores cortos.

Ataque

En la ida hubo pocas ocasiones para los onubenses, aunque alguna de ellas fue muy clara. En eliminatorias a ida y vuelta adquiere un valor fundamental la efectividad. Los atacantes deben estar especialmente concentrados y certeros. La teoría dice que no debe ser un partido abierto, por lo que aprovechar las ocasiones tiene más importancia que nunca. Contar con hombres como Pablo Caballero es un seguro. El Decano no obstante necesita de la aportación de otros atacantes que en el tramo final de la liga no estuvieron tan finos como Peter o Dopi. Elevar la aportación ofensiva colectiva dispara las opciones.

Enfermería

Todos los equipos llegan al final de la temporada cargados de partidos, con jugadores desgastados, al límite y muchos tocados. No es algo ajeno a ninguno de ellos. Lo sufre el Recre y también la Segoviana. En el caso albiazul hay futbolistas que vienen saliendo de un tiempo parados que van a ir a más. Figuras clave como Iago Díaz o Juanjo Mateo se perdieron el último mes de la liga regular. Para ellos cada partido y cada semana significa una mejora en su rendimiento. Las preocupaciones se centran ahora en el estado de futbolistas como Josiel, Bernardo o Manu Galán, el que menos opciones tiene tras retirarse del choque en La Albuera. Nacho Heras, que ya fue baja en la ida de la eliminatoria, aún es duda para el partido del domingo. Llegados a este punto la gestión de los recursos disponibles es esencial. El margen de error y maniobra es mínimo: solo de 90 minutos.

Fortaleza mental

El estrés, la ansiedad, la presión… Este tipo de encuentros miden la capacidad mental de sus protagonistas. No es un partido de liga porque tras él puede no haber nada. La capacidad para gestionar el estado de ánimo define a los futbolistas y al técnico. Es aplicable a los dos equipos. Quien mejor sepa hacerlo habrá ganado la primera batalla.

La afición

Sin discusión. Es el mejor arma que tiene el Recre. El Nuevo Colombino es un elemento sin comparación en esta categoría. Ni el Rocío ni las elecciones impedirán que cuando comience a rodar el balón haya miles de de recreativistas en las gradas. Si hay una clave que tiene asegurada el Decano es el elemento ambiental. La hinchada albiazul lo llevará en volandas. Para sus rivales es un dolor de cabeza, una preocupación. La movilización de la grada debe ser absoluta. Un factor desequilibrante asegurado.