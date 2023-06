La carta de despedida de Dani Alejo al Recre

El Recreativo de Huelva hizo oficial este martes el acuerdo por el cual Dani Alejo y la entidad albiazul rescindieron el contrato del director deportivo del Decano. El de Algeciras se despidió del club tras dos temporadas y dos ascensos.

Su salida era un secreto a voces y este miércoles se ha hecho oficial la llegada de Óscar Arias que aterriza en el Nuevo Colombino para ocupar el hueco que ha dejado Dani Alejo. El hasta entonces director deportivo del Recreativo de Huelva ha querido despedirse del club y de todos los aficionados albiazules mediante una carta en redes sociales.

La carta de despedida

"Queridos recreativistas, ha llegado el momento de despedirse. Todo en esta vida tiene un principio y un final y, en este caso, ¡qué final!

Han sido dos años mágicos, llegúe a Huelva para asumir la dirección deportiva con la responsabilidad de sacar al Recre de la peor situación deportiva de su histroia y con mucho trabajo, esfuerzo y compormiso puedo decir que me voy lleno de orgullo de haber conseguido ascender dos veces seguidas, y dejarlo a las puertas de donde, como mínimo, merece estar.

Quiero agradecer a todas las personas que confiaron en mí e hicieron posible mi llegada a este club, presidente, consejo de administración, director general, propiedad. A todos los trabajadores del club; al personal administrativo, comunicación, servicios médicos, limpiadoras, jardinería por hacerme4 sentir como en casa... Igualmente como no podía ser de otra forma, agradecer a todos los valientes, cuerpos técnicos y jugadores que se dejaron convencer y se embarcaron conmigo en este reto tan complicado..., porque juntos ¡lo hemos conseguido en un tiempo rércor! Ha sido un placer trabajar con todos vosotros.

No ha sido fácil pero ¡ya estamo de vuelta!

Especial agradecimiento a la afición, sois el verdadero motor y el mayor patrimonio de este club Decano. Siempre nos habéis acompañado y habéis estado en los peores momentos.

Me voy con un sabor de boca agridulce por no poder continuar con el proyecto que empezamos hace ahora dos años, y poder trabajar desde la tranquilidad que da el haber recuperado las dos categorías que se perdieron, pero me quedo con ese último partido, con la emoción que se respiraba en el Nuevo Colombino en el último partido por el ascenso a 1 RFED, con las lágrimas de alegría y la felicidad desbordada. SIn duda, sois una afición de Primera.

Ha sido una experiencia única y espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse en otro momento. Mientras tanto, muchos éxitos y mucha suerte. Se va un recreativista de corazón. Hasta siempre Decano.

Un abrazo a todos".