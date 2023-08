La camiseta 'del corazón de la tierra' causa furor entre los aficionados del Recreativo de Huelva

No hay recreativista que no haya suspirado por esa piel. La camiseta de tono rojizo del Recreativo de Huelva encandila a los aficionados albiazules, que se han lanzado a por ella. Tanto es así que, según aseguran fuentes del club a este diario, ya se han agotado tallas y se ha tenido que hacer un pedido extra para esta segunda camiseta, "la que más se ha vendido de los últimos años". Y no es para menos. Enamora.

Desde la tienda oficial del Recreativo de Huelva aseguran que los aficionados preguntan por ella directamente y consideran que buena culpa de ello la tiene el spot viral en la que se presentó la camiseta. Una camiseta que se saca del río Tinto tiene algo especial y los onubenses se la quieren poner.

Tuvo mucho que ver también la presentación de la camiseta en el Aqualon, espacio al que se acercaron muchos curiosos para conocer la nueva piel del Decano. De hecho, la presentación de la misma se presumía el plato fuerte de la noche, pues portaba el logo del 150 aniversario del primer partido de fútbol en España en una elástica con los colores de la Minas de Riotinto como protagonistas. El Recre hace así un guiño con esta piel a las raíces de Huelva y al origen del fútbol.

Esta camiseta de un tono rojizo se asemeja a esas aguas de la corta Atalaya y de las aguas del río Tinto que recorre toda la provincia, una elástica con líneas negras que se fusiona con el pantalón corto del mismo color con el detalle del escudo, cuello y líneas de la marca en celestes. Luis Alcalde y Gorka Iturraspe fueron los encargados de lucir esta equipación que tanto gustó a los recreativistas.

Ni que decir tiene que la primera equipación siempre será la que coloreará el estadio Nuevo Colombino. El azul y blanco es inherente al Decano y, fruto de ello, los aficionados también se dejan ver por la tienda para reclamarla. La misma mantiene la línea clásica con el escudo bordado y las franjas azules más finas y detalles en negro. Fue presentada en último lugar en la presentación oficial del Aqualon, siendo vestida por dos de los flamantes fichajes, Antonio Domínguez y David del Pozo.

Nuevamente la tercera equipación, portada por Rubén serrano y Josiel Nuñez aquel día, será la que también vista el Atlético Onubense en División de Honor. El blanco predomina con una franja azul que cruza el pecho con líneas de Adidas en negro.