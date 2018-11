“Sólo pienso en quedarme aquí”

El lateral zurdo Pablo Andrade denunció en sala de prensa que “a ningún jugador le gusta pasar por esta situación”. El brasileño entiende que los impagos son todavía más difíciles “para gente como Traoré o como yo” por su condición de extranjeros. Por ello, lamenta que “no vine de Brasil para pasar por esto”.Dicho esto, aseguró que “tenemos que pensar en lo nuestro y esperar como se resuelve el problema”. Mientras llega el arreglo “no me planteo irme”. Espera que “el Ayuntamiento o quien sea debe arreglar esto”. A nivel personal está “muy contento, muy a gusto en la ciudad y quiero quedarme en el Recre”. Por ello no hace caso a rumores que lo colocan en Zaragoza en caso de salida por impagos en enero. “Hasta ahora solo pienso en quedarme aquí. No me ha llegado nada del Zaragoza ni ningún sitio como dicen por ahí. Estoy 100 por 100 en el Recre. Hay que esperar hasta diciembre o enero para ver cómo está todo porque si todo se arregla estoy muy contento en el Recre”.Defiende el compromiso de un grupo al que “los impagos no han influenciado”. Más le preocupan “las dos derrotas” porque “tenemos que entrenar duro para quebrar esa mala racha” ante el Talavera, un rival que el año pasado ya le pareció “un buen equipo. Tenemos que pensar en lo nuestro”.