Zamora está "defraudado con los resultados" del Recreativo

Juan Antonio Zamora, secretario técnico del de Huelva, se muestra "defraudado" con la temporada que está realizando el equipo albiazul y no garantiza la continuidad del entrenador, Alberto Monteagudo, en el caso de que el Decano no venza al Mérida el próximo domingo en el Nuevo Colombino.

"Estoy defraudado con los resultados y lo he dicho en público y en privado a los jugadores. El equipo que yo configuré es un equipo intenso y que sabe leer los partidos, como pasó ante Osasuna, y no el equipo que en el minuto 90 el otro día en Murcia se deja meter un gol sin perder tiempo, sin cortar una jugada y sin hacer una falta. Yo no me veo reflejado en lo que construí y ellos lo saben”, ha dicho Zamora.

El secretario técnico albiazul ha hablado de los cuatro fichajes invernales del Recre, Kleandro Lleshi, Alberto Martín, Cristian Martínez y José Carlos Fernández. "Las incorporaciones se hacen siempre para reforzar el equipo. Creemos que teníamos unas necesidades, unas debilidades, y hemos reforzado la posición del centro del campo con dos jugadores (Kleandro y Alberto Martín) que pueden ser importantes, posicionales, que pueden por su polivalencia jugar como centrales. Incluso uno de ellos lo vimos haciendo eso en su última temporada en Granada".

Sobre el joven internacional panameño Cristian Martínez ha dicho que "es un jugador muy vertical, muy técnico, con mucha potencia, que creemos que nos faltaba esa verticalidad y desborde para llegar desde la segunda línea" y del riotinteño José Carlos que "lleva entrenando con nosotros desde la pretemporada y por las ganas que tenía y lo que creemos que nos puede dar lo hemos visto como una incorporación con la salida de Alfonso para jugar en ese perfil”.

Zamora considera que las cuatro incorporaciones "son importantes y tienen que sumar. Les tenemos que exigir a todos y tienen que aportar para lo que han venido: los del centro del campo para ser sólidos y aportar jerarquía y los de arriba para marcar diferencias: uno la posesión del balón y el último pase -se refiere a José Carlos- y el otro -Cristian-, la verticalidad”.

A la pregunta de si está contento con la labor del entrenador del Decano, Alberto Monteagudo, el secretario técnico albiazul responde que “no estoy contento con la situación deportiva. Es obvio. Soy competitivo desde que me dedico a esto. Llevo desde los quince años fuera de casa y no estoy contento con la situación deportiva y así se lo he hecho saber a la plantilla. Creo que ellos tienen que dar un paso adelante porque son futbolistas que exigieron en su día sus condiciones y hasta el día de hoy a mí no me lo han demostrado, solamente en ciertos partidos”.

El murciano hace balance de lo que ha sucedido hasta ahora en la temporada. "Yo tengo mi mensaje y ya lo he dicho. Estoy defraudado con los resultados y lo he dicho en público y en privado a los jugadores. El equipo que yo configuré es un equipo intenso y que sabe leer los partidos, como pasó ante Osasuna, y no el equipo que en el minuto 90 el otro día en Murcia se deja meter un gol sin perder tiempo, sin cortar una jugada y sin hacer una falta. Yo no me veo reflejado en lo que construí y ellos lo saben”.

Del escaso rendimiento que está dando el Recre Zamora señala que "soy consciente de lo que he firmado, a lo que podíamos llegar y lo que podían aportar los jugadores que han llegado. A mí no me vale ninguna excusa de que si tenían pocos minutos o más minutos porque son los mismos que compitieron contra el Cartagena, el Osasuna, el Cartagena o la primera parte del Córdoba. Eso son excusas que a veces las damos por intentar obviar alguna responsabilidad pero el máximo responsable de la parcela deportiva soy yo y para eso lo asumo, y después el fútbol es de los futbolistas”.

En el reciente mercado de fichajes invernal se han producido algunos de relumbrón, como los de Granero y Juanmi Callejón por el Marbella o el de Aquino por el Badajoz. “En la presentación de varios futbolistas ya dijimos que ha llegado un momento en el que en la Segunda B se están pagando traspasos por jugadores y eso es sorprendente. Creo que hay equipos que están haciendo una inversión tremenda para poder ascender de categoría porque todos sabemos dónde está el dinero, que es en la Liga de Fútbol Profesional (LFP)”.

“El mercado invernal ha sido difícil porque los futbolistas que llegan en este mercado tienen que acoplarse a un nuevo equipo y a una nueva ciudad o vienen inactivos. Por lo deportivo nos hubiese gustado cambiarnos a todos, incluso a mí el primero, pero hay que ser realistas y poder acceder a lo que hemos podido llegar. Creo que las incorporaciones nos pueden dar esa solidez defensiva que no teníamos anteriormente, con la mala suerte de que Kleandro se ha lesionado y por eso también la urgencia de traer a Alberto porque no sabemos el tiempo de recuperación de Kleandro”, ha agregado.

"El fútbol te deja mañana por mentiroso y yo vivo el día a día"

A la pregunta de si se ha barajado en el club la destitución de Alberto Monteagudo y si no se le ha echado porque tiene dos años de contrato y no hay capacidad económica para afrontar la contratación de otro técnico responde que "aquí no ha habido dinero y se han destituido entrenadores. Yo no sé lo que va a pasar mañana. El fútbol te deja mañana por mentiroso y vivo el día a día y Alberto Monteagudo se va a sentar en el banquillo en el partido contra el Mérida. Después yo no sé qué pasará. Yo espero ganar al Mérida y no tengo ninguna duda. Somos el Recreativo de Huelva y tenemos la obligación de ganarle al Mérida".

En otro momento ha indicado que Monteagudo "se expresará con sus maneras y no me voy a meter en cómo dice su mensaje. A veces estoy de acuerdo con él y otras veces no y se lo digo porque al final estamos aquí todos para lo mismo y yo estoy para exigirle al entrenador lo que a mí no me está dando y él le exigirá a los futbolistas. Aquí ninguno vamos a esconder las vergüenzas. Aquí se hizo una plantilla y se creó con la intención de estar entre los mejores, sabiendo las dificultades que afrontábamos al principio de la pretemporada para contratar a futbolistas a los que a muchos de ellos no podíamos llegar por lo económico. Pero creo que se ha hecho una plantilla bastante competitiva y para no estar luchando por lo que estamos luchando".

La irregularidad de la temporada, en comparación con el gran papel del Recre la pasada campaña, motivan un desgaste grande. "Aquí se ha desgastado la figura de todos porque los resultados están ahí. Se ha desgastado la figura de Alberto Monteagudo, también la mía o la de un presidente que ha hipotecado su vida en el club, se duda del gerente porque tal... Es que es obvio porque esto es fútbol y si la pelota entra no estaríamos hablando de nadie pero esto son resultados. Sergio Jiménez tenía contrato hasta el 30 de junio y se ha tenido que marchar, y Alfonso igual. Yo le dedico las 24 horas al Recreativo de Huelva y estoy fuera de mi casa. Todos sabéis lo que yo he podido aportar o no. Yo le dedico todo y todos los días intento mejorar al Recreativo de Huelva en todos los aspectos”, resalta Zamora.

Zamora también admite que el Recre ha "tenido ofertas para poder hacerse con los servicios de Chuli. Cuando yo lo firmé esperaba de él que hiciera goles hasta aburrirse porque siempre los ha hecho en su carrera deportiva. Creo que nos va a dar en su rendimiento y confío muchísmo en Chuli, en que cada día está mejor y que nos va a dar esas alegrías que todos esperábamos desde el inicio. Hay que ver cómo está el mercado viendo que el Cartagena, que es líder y con aspiraciones de ascender, se ha fijado en un delantero nuestro”.

También ha hablado el máximo responsable de la parcela deportiva recreativista de la necesidad de consolidar el proyecto. "El año pasado se hicieron 21 fichajes y este año llevamos 19. Así es imposible. Tenemos que crear una base y a Diego Jiménez, el capitán del equipo, se le hacen tres años de contrato para crear una base, y a Morcillo y Chuli se le hacen dos años por lo mismo y porque tienen que ser pilares fundamentales de este equipo y de este proyecto. Esa es mi forma de pensar. Un vestuario se hace fuerte cuando tiene una estabilidad y cuando las incorporaciones que llegan en verano o en invierno se acoplan a una estructura sólida ya creada. Si todos los años vamos a firmar a 19 o 21 futbolistas no tendremos estabilidad”.

Zamora admite las críticas. Cree que él es el primer responsable, pero también pone el foco de atención en los futbolistas. "Me merezco los pitos y que me paren por la calle y que me exijan porque esto no es lo que yo había construido. Yo me desgasté con mucha ilusión para formar un equipo con la intención de que luego me dieran lo que yo les pedía. Y ellos mismos, cuando se sentaban aquí, sin yo haberles exigido nada decían a lo que habían venido y no lo están demostrando. Yo lo pago luego con mi mujer y con mis hijos para que luego a ellos no les pase nada, y sobre ellos pienso que también tienen que recaer todas las cuestiones. Todos estamos cuestionados y yo soy la cabeza de la confección de la plantilla y soy el máximo culpable de todo, pero ellos son los que se ponen las botas y deben poner la intensidad que por lo menos les transmitimos".

"¿Que si se juega como se entrena? Para nada, eso es una mentira del fútbol"

En un momento de su larga rueda de prensa ha respondido a la pregunta de si se juega al fútbol como se entrena que "para nada, es una mentira del fútbol. Romario no entrenaba, Ronaldo no entrenaba. El Madrid no entrena".

Por último, ha hablado del juvenil del Decano. "El juvenil de División de Honor está compitiendo en la máxima categoría y su situación me preocupa desde hace muchos años porque cada vez somos más débiles. Sea por las generaciones que vienen o porque competimos contra equipos contra los que económicamente tampoco llegamos. Deberíamos estar por encima en la tabla de siete u ocho equipos pero los resultados forman parte de este deporte. Vengo de la cantera del Real Madrid y allí también el juvenil es también el segundo equipo más importante, por encima del filial".