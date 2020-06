Zamora: "El Recreativo tendrá un equipo tan ilusionante como el de esta temporada"

Juan Antonio Zamora ha vivido una temporada complicada, porque confeccionó una plantilla de garantías que no ha respondido sobre el terreno de juego. Ahora, con la experiencia acumulada este año, prepara con ilusión el nuevo proyecto.

Su balance de la temporada no puede ser positivo. “No se han cumplido las expectativas que nos marcamos al inicio; en muchas ocasiones los resultados no fueron los que debían haber sido, nos faltó acierto en las dos áreas y eso nos ha perjudicado. Faltó dar un paso adelante, luego llegó una mala racha y fuimos a remolque, con la obligación prácticamente de ganar todos los partidos, y nos fuimos metiendo en un problema que al principio no pensábamos que íbamos a sufrir”, asegura el secretario técnico del Decano.

“Lo peor ha sido sin duda la clasificación, y lo mejor, la calidad humana y el apoyo que me han mostrado en la faceta deportiva y de club. De todas las circunstancias se aprende. Para todos los que estamos en los proyectos deportivos y sociales del club, es un nuevo curso dentro del máster que hacemos día a día en el Recreativo. De las casi 9 temporadas que llevo aquí, siempre ha habido algún problema económico o deportivo, pero siempre hemos salido adelante”.

El exfutbolista cree que “no fue un error” mantener a Alberto Monteagudo tras la racha de nueve jornadas sin ganar. “Los que estamos en la parcela deportiva hemos sido jugadores y en todo momento éramos conscientes de la situación; depositamos nuestra total confianza en Alberto, y teníamos la fe y la esperanza de que se podía revertir la situación, pero por desgracia no fue así”.

Lo que hago es ver las cosas negativas para mejorarlas, y no a la semana siguiente, sino al día siguiente"

Cuando se le pregunta ¿en qué momento vio que el equipo no iba a lograr el objetivo? contesta que “no hubo uno concreto, fueron varios golpes los que recibimos; cuando merecíamos ganar pasaba alguna circunstancia que nos penalizaba y poco a poco te das cuenta que cada vez es más difícil cambiar la dinámica. En varios partidos merecimos la victoria, pero el rival aprovechaba un error y nos machacaba; y eso, en una dinámica como la que estábamos pasando, duele aún más”.

El murciano confiesa que es bastante crítico consigo mismo. “Lo soy a diario, soy competitivo por naturaleza y eso me ha hecho tener la carrera que he tenido durante muchos años como profesional. Lo que hago es ver las cosas negativas para mejorarlas, y no a la semana siguiente, sino al día siguiente”.

La tarea fundamental de un secretario técnico “es confeccionar una buena plantilla; hay que analizar las posiciones a reforzar y, con las posibilidades que tienes, intentar tener variedad. Debemos partir con el máximo objetivo posible y eso te obliga a tener una plantilla de calidad y competitiva para así aumentar el nivel de competencia, que es lo que elevará el nivel de los jugadores”.

La 2ª B está casi en el olvido; la 2ª B Pro tiene muchas ventajas, pero nos viene en el peor momento posible"

Lo que sí tiene claro Zamora es que “la próxima temporada el Recreativo tendrá un equipo tan ilusionante a priori como el de esta campaña, seguro. Siendo el Decano no se puede permitir otra cosa, no podemos permitir la mediocridad pese a las dificultades económicas que podamos tener. Desde que comienza la Liga el recreativista es optimista, aunque al final manden los resultados. Las personas que estamos en el club somos competitivos y formaremos la mejor plantilla posible dentro de nuestros recursos”.

El Decano iniciará la próxima temporada con la creación de la Segunda B Pro en el horizonte: “Tiene muchas ventajas, porque la 2ª B está casi en el olvido, y es una categoría difícil para los equipos que año tras año intentar subir al fútbol profesional (2ª A). Pero no estoy de acuerdo con el momento, tiene que ser más sostenido; y, con todos los respetos, hay clubes que a lo mejor no reúnen las condiciones para estar en esa Liga, mientras otros parten con ventaja económica. A nosotros nos viene en el peor momento posible, porque nuestra base son los abonados, la afición, y si tenemos que jugar sin público partiríamos en desventaja respecto a otros clubes; ese hándicap habrá que contrarrestarlo fichando a futbolistas con hambre y con ganas que puedan llevarnos donde queremos”.

¿Podría el club asumir algo de déficit la próxima temporada a cambio de contar con una plantilla en teoría más potente? “Las órdenes que tengo desde la Gerencia son las de atenernos al presupuesto; arriesgar una cantidad de dinero que no tenemos no nos garantiza estar en una categoría superior; hay clubes que llevan gastado mucho dinero en los últimos años y no lo han conseguido, como por ejemplo el Cartagena. Nosotros, que tenemos una entidad pública (Ayuntamiento) a nuestras espaldas, no podemos endeudar ni al club ni a la ciudad. No podemos salirnos del presupuesto, hay que adaptarse a la realidad económica y con eso intentar fichar a los mejores futbolistas”.

El primer pilar del nuevo proyecto es la contratación del entrenador. Y ahí Claudio Barragán parte con cierta ventaja para ocupar el banquillo albiazul. “Desde hace tiempo llevo diciendo que a Claudio lo contratamos porque reúne las condiciones perfectas para revertir la situación negativa que llevábamos. Tiene conocimientos y experiencia y lo avala su curriculum, ya que ha estado en equipo similares al nuestro y lo ha hecho a la perfección. Tengo ofrecimientos de entrenadores de todas clases, pero a día de hoy Claudio cuenta con muchas opciones de seguir, parte con la ventaja de que conoce el club, a los futbolistas y es claro y directo. Reúne muchísimas de las condiciones que pedimos”, resalta Zamora.

Con el técnico valenciano el club hablará en los próximos días, pero si no se alcanza un acuerdo, hay plan B: “Una de mis funciones es no tener sólo un plan A, sino barajar diversas alternativas; pero si por conocimientos, experiencia... estás convencido de la persona que puede llevarte el objetivo, debemos apostar por ella”, resalta el exfutbolista.

La crisis generada por el coronavirus ha provocado que el Recreativo pierda parte de su potencial económico, con lo que verá rebajado sensiblemente su presupuesto para el nuevo proyecto: “Tenemos una estimación; Carlos Hita (gerente) cree que estará la reducción entre un 35 y un 40%. Son tiempos complicados a lo que hay que unir la situación económica del club, pero no me preocupa, siempre he sabido adaptarme a las circunstancias y buscaré lo mejor para el club con lo que tenga, haremos lo que sea para conseguir buenos futbolistas”.

José Carlos y Gustavo, por su rendimiento, tienen cabida en el próximo proyecto del Recreativo"

Esta campaña ha tenido un peso notable la opinión del entrenador en la configuración de la plantilla. “Las circunstancias de la temporada pasada fueron especiales; acabamos como campeones del grupo y había que confeccionar una plantilla casi nueva, sólo un par de jugadores tenía contrato en vigor. A eso se le unió que tuvimos poco tiempo y un presupuesto ajustado, pese a lo cual vinieron muchas de nuestras primeras opciones; Alberto Monteagudo tuvo mucho que decir (a la hora de elegir), él era el que iba a tener el timón del barco y por eso se le hicieron dos años de contrato; tenía nuestra plena confianza, al igual que la tendrá al que elijamos para este nuevo proyecto”.

Con las circunstancias actuales, se presume un verano 'caliente' en el mercado de fichajes: “Será muy complicado; los futbolistas se mueven por el tema económico y querrán apurar al máximo y apretar todo lo posible. Estos días, por mi trabajo, estoy llamando a muchos futbolistas y representantes para conocer su situación contractual, e intuyo un mercado lento. Habrá que amoldarse a estas circunstancias, que son extrañas para todos, y cometer los menores errores posibles”.

Dos jugadores, Isi Ros y Kleandro, ya han anunciado su adiós al club. “Vuelven a sus equipos de origen, Alcorcón y Leganés”; y otros dos, Gustavo y José Carlos, tienen opciones de continuar. “No me gusta dar nombres porque todavía tienen contrato; hablo con ellos y les he trasladado el interés del club; por su rendimiento tienen cabida para el proyecto de la temporada siguiente”.