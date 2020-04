Juan Antonio Zamora: "Es complicado que esto se regularice en un periodo corto"

Juan Antonio Zamora afronta estos días “en casa con la familia, mi mujer y mis tres niños, y tanto mis padres como los suegros y demás familiares están todos sanos que es lo importante. Me cuesta adaptarme a esta rutina, porque mi trabajo no es de estar en casa 24 horas, sino estar a pie de campo, viajando los fines de semana y viendo fútbol. Cuesta pero no hay otro remedio y viendo el panorama, es lo mejor”.

En lo laboral también se ha visto afectado por el ERTE y en su labor de secretario técnico del Recreativo está casi atado de pies y manos. “Lo primero es darle las gracias al club por el comportamiento que ha tenido en todo momento; no ha dejado abandonados ni a los trabajadores ni a los futbolistas y se nos ha respetado al cien por cien los contratos; lo que no complementa el Gobierno lo hará el club y es destacable. En lo profesional me afecta sobre todo los fines de semana, cuando me desplazaba a ver partidos, a seguir a jugadores que nos pueden interesar, verlos en directo; no lo podemos hacer ahora, pero los clubes tenemos una plataforma para ver los partidos desde casa, estudiar otros grupos, otras categorías e incluso fútbol internacional”, afirma.

Zamora destaca que en la situación actual “no se pueden hacer fichajes, la reglamentación de la Federación sigue siendo la misma, no se ha pronunciado; estamos en una fase de paralización pero no se pueden hacer movimientos”.

El secretario técnico del Decano ve complicado reanudar la liga. “Por desgracia los datos están ahí y el número de fallecidos por el virus sigue aumentando. El fútbol mueve mucha gente y todos estamos pendientes aunque sea indirectamente, pero ahora pasa a un segundo plano, lo primordial es la salud de cada uno y de los más cercanos”. “Las cifran dan que pensar que esto no se va a regularizar en un periodo cercano, lo veo complicado. Además el riesgo es alto, porque hablamos de un deporte de contacto, rodeado de gente, y tenemos que ser muy precavidos porque este virus no es poca cosa”,añade.

En Primera y Segunda se quiere establecer una normativa, pero en Segunda B no nos lo podemos permitir"

La Liga de Fútbol Profesional se ha marcado el 27 de junio como tope para volver a la competición, aunque la Segunda B vive una situación distinta, porque tiene play offs que alargan más aún la competición. “En Primera y Segunda se quiere establecer una normativa, pero nosotros en 2ª B no nos lo podemos permitir; ellos proponen entrenamientos individualizados, luego en grupos de dos e ir aumentando paulatinamente, aislar a los futbolistas en hoteles o residencias para entrenar… y en esta categoría no tenemos esos medios”, manifiesta el murciano.

“La intención de todos es terminar -añade Zamora- pero hay que tener en cuenta muchos factores; por ejemplo, los contratos acaban el 30 de junio y hay que ver cómo se actúa en esos casos. Luego, una vez que acabe la competición, hay que dar descanso a los jugadores y hacer una pretemporada, y tampoco se les puede obligar a los futbolistas a jugar una temporada y media casi seguida. Son muchos escenarios posibles, y todo es complicado. A nadie le gustaría acabar así; nosotros (el Recreativo) podemos ser de los menos afectados, pero para muchos clubes no sería justo acabar, pero también hay que pensar que una temporada se puede estropear, pero dos ya no sería lógico”.

Zamora no es partidario de jugar a puerta cerrada porque mermarían los ingresos en una categoría muy costosa

El secretario técnico del Decano deja claro que hay una opción que no le gustaría: “Los equipos en 2ªB vivimos de unos recursos y si imponen jugar a puerta cerrada o empezar más tarde la próxima temporada mermarían nuestros ingresos, y mantener un club en esta categoría es muy costoso”.

Jugar más allá del 30 de junio no es una opción que guste mucho a los futbolistas, y Zamora lo entiende:“Se pueden dar casos que el club le obligue a jugar sabiendo que no se cuenta con él para la próxima campaña, y pueden decir que para qué van a arriesgar su salud o tener una posible lesión, y es lícito pensar así. Tendremos que adaptarnos a lo que nos digan, pero al final es el futbolista el que toma la decisión. Los clubes, si se reanudar la Liga, deben estar preparados para saber quién está comprometido con la causa al cien por cien y quién no”.

En su labor de secretario técnico le espera un verano complicado, por la incertidumbre en muchos aspectos. “Esto nos va a hacer recapacitar, habrá empresas que cierren, los ERTE también dejarán secuelas... todo pegará un giro y es como un melón que cuando se abra no sabemos cómo estará por dentro. Tengo claro que los traspasos millonarios van a desaparecer, porque habrá una crisis y el fútbol saldrá perjudicado como otros sectores”.

Por último, elogió “a los sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad y todos los que están apoyando en estos momentos; ellos sí que son unas figuras y ahora son los grandes protagonistas”.