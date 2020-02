Zambrano: “El club tiene una serie de interioridades que no pueden airearse”

A Manolo Zambrano le ha tocado vivir como presidente del Recreativo una de las etapas más complejas de la longeva historia del Decano del fútbol español. El onubense ya ha expresado en más de una ocasión lo difícil que han sido algunas de las situaciones por las que ha atravesado el Recreativo, algunas de ellas, incluso, le posicionaban cerca de su desaparición. Ahora, con más perspectiva, más horas de sueño y más distancia, el máximo mandatario albiazul reflexiona para indicar que “si se contara todo lo que hemos vivido y pasado estos años muchos cambiarían su percepción, pero este consejo de administración siempre ha sido prudente y lo seguirá siendo. Hay cosas que no se pueden contar y que se quedarán para nosotros porque no benefician al club”.

A pesar de todo, Zambrano entiende que haya críticas ante el hermetismo que ha mantenido siempre el consejo de administración en algunos temas con el único objetivo de salvaguardar los intereses de la entidad: “Comprendo muchas de las críticas porque se quieren saber cosas que no se pueden saber. Son interioridades del club que no pueden airearse a la ligera. Ahora hemos dado las cuentas del club y se ha visto, por ejemplo, el compromiso con Eurosamop y cuáles han sido las condiciones en las que se negoció con ellos, que van a cobrar en tres años la ayuda que nos dieron, mientras que Krypteia nos ha puesto una querella criminal, quiere embargarnos las cuentas, nos ha embargado la Ciudad Deportiva... Se le ofreció un acuerdo para cobrar como a Eurosamop y lo rechazaron, lo cual es legítimo porque cada uno con su dinero hace lo que quiere, pero nos gusta contar la historia completa, no solo lo que interesa a algunos”.

Para el presidente del Decano el Recreativo es un club muy particular “con una gran virtud y es que todo el mundo se siente partícipe, pero eso también conlleva que en un momento determinado algunos puedan pensar que pueden decidir”.

Como muestra explicó que “siempre se dice en el fútbol que cuando se critica lo que se está viendo y no se destituye al entrenador se mira al palco, cosa que aquí no ha ocurrido. Esa es una máxima del fútbol, pero la gente ha valorado el esfuerzo que se ha hecho en todos los aspectos”.

También quiso matizar Zambrano que “hemos dicho que el coste de la plantilla de este año es similar al coste de la plantilla del año pasado, pero con una diferencia muy importante. Este año hemos tenido muchos más ingresos, ahora se han conocido los beneficios de jugar la Copa del Rey, hemos aumentado el número de abonados... Ese aumento de los ingresos es el que posibilitó en el pasado verano que hiciéramos un esfuerzo por dos o tres jugadores a finales de agosto. Sin embargo, en la pasada temporada nos salimos de los gastos de plantilla y ello nos llevó a tener algunos meses de retraso en los pagos”.