Víctor Barroso: "Siempre he ido de cara y he dado el cien por cien, con eso me quedo"

Víctor Barroso ha puesto fin a toda una vida deportiva ligada al Recreativo de Huelva; el onubense de 25 años de edad terminó contrato el pasado 30 de junio y no recibió ninguna oferta de renovación, pese a la gran temporada del equipo (ascenso) e individual (siendo fundamental en el esquema de Alberto Gallego).

“Ha sido mi mejor temporada en cuanto a continuidad; también me marcó mucho el año de Salmerón (temporada 2018-19, en la que jugó 24 partidos en la Liga, 8 como titular, con 889 minutos y 4 goles); ese curso y este que acaba de terminar han sido mis dos mejores años”, asegura el onubense.

“Empecé la temporada con la incertidumbre de saber qué podía pasar; yo tenía claro que quería seguir en el Recreativo y quitarme la espina del mal año anterior. Tanto a nivel de equipo como personal estoy satisfecho, hicimos un buen trabajo y dio sus frutos”, añade.

Ha sido el jugador que más partidos ha jugado con el Decano esta pasada campaña en la Tercera RFEF (32, los mismos que Adriá Arjona), 28 de ellos como titular, aunque sólo disputó 7 encuentros completos, siendo el más sustituido de la plantilla (en 21 ocasiones); además, anotó 5 goles.

En total ha jugado 2.198 minutos, siendo el sexto del equipo tras Rubén Gálvez (2.593), Ismael Barragán (2.562), Adriá Arjona (2.508), Juanjo Mateo (2.407) y Manu Galán (2.404).

“La clave ha estado en la confianza que han depositado en mi y en saber adaptarme a la posición de media punta ofensivo; lo más importante para un futbolista es sentir esa confianza y este año la he tenido”, destaca Víctor Barroso.

Esos excelentes números no le han valido para seguir vistiendo de albiazul, una decisión difícil de entender. “Mi representante y yo estuvimos esperando al Recreativo, pero no supimos nada de ellos. Habría que preguntarle al director deportivo (Dani Alejo); yo he dado el cien por cien de mi y con eso me quedo”.

Destaca que “siempre he ido de cara, y al margen de los problemas que hayan podido pasar, la temporada terminó con un buen sabor de boca y lo primordial es que conseguimos el objetivo del ascenso”.

El canterano comenta que su relación con Alberto Gallego “ha sido muy buena; sin él no habría hecho esta temporada y siempre le estaré agradecido por apostar por mi y dejarme continuar en el club, permitiendo que disfrutara de un ascenso con mi club de toda la vida”.

Espera que no sea un adiós, sino un ‘hasta pronto’: “Ojalá pueda volver, el Recreativo es mi casa y uno siempre quiere volver a casa”.

Ya tiene bastante avanzadas las negociaciones con su próximo equipo: “Estoy bastante ilusionado con un nuevo proyecto, pero todo a su tiempo; espero anunciarlo pronto. A la hora de tomar la decisión valoro el proyecto deportivo y que muestren interés en mi; esa confianza vale más que otras cosas como lo económico o jugar una categoría por encima o por abajo”.

Por último, a la hora de abandonar el Decano se acuerda “de mi familia; de mi padre, siempre apoyándome, de mis amigos, y de mi pareja que siempre ha estado en primera línea de batalla conmigo”.