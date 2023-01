UCAM Murcia - Recre (0-0): Insuficiente empate para el ascenso directo

Habría que rebuscar en la hemeroteca cuándo fue la última vez que el Recreativo de Huelva arrancó un partido sin un delantero centro puro en el once de inicio. Estaba Salinas, el deseado fichaje, en el banquillo. Pero no fue hasta el viernes cuando el Decano dio de baja una ficha sénior -la de Juan Delgado- para que pudiese ser de la partida. De ahí que Abel Gómez hubiese trabajado la visita al UCAM Murcia sin ese delantero, ante la incógnita de si lo podría utilizar o no.

Actuó Adri Arjona de falso nueve, aunque seguía disfrazándose de mediapunta con Peter por la izquierda y Juanito en la derecha. Rubén Serrano cubrió el hueco de Manu Galán, sancionado esta jornada. En el banquillo, Salinas y Chinchilla, las dos caras nuevas de este Recre que necesita sumar de tres en tres si quiere seguir en la pelea de un intratable Antequera, que antes del partido dejaba al Decano a 11 puntos de distancia provisionales.

Al Recreativo le bastaron cinco minutos para darse cuenta de por qué nadie ha ganado en el BeSoccer La Condomina. El UCAM tuvo los primeros acercamientos con cierto peligro a sabiendas de que los partidos arrancan cuando el árbitro pita. El empuje fue constante sobre un césped, prácticamente, inmaculado.

A Josiel Núñez se le vio incluso más adelantado de su posición, no tan cerca de los centrales, en busca de la presión casi en campo contrario con el objetivo de robar balones en otra posición para rebajar el daño que estaba sufriendo el equipo onubense. Era una de las mil pequeñas batallas que había que empezar a ganar. Como la que Peter tenía una y otra vez con Edu Oriol cuando el balón llegaba a la carrera. Son esos los detalles invisibles que al final desequilibran la balanza.

Pero el UCAM cogió las riendas del encuentro con organización. Subían todas sus líneas en el ataque achuchando en las inmediaciones del área recreativista. Tocando y tocando. Centro por aquí. Y buscando el hueco por allí. El Decano lo intentaba con un fútbol directo y rápido pero no tuvo ocasiones claras en los primeros veinte minutos de juego. Tampoco el UCAM, pero las sensaciones eran diferentes. Y el Recre tenía la losa de una nueva victoria del Antequera.

Poco a poco comenzaron a salir las cosas. A enlazarse pases. A mover la pelota de un lado a otro. Y el UCAM corriendo detrás. Abría el campo el Decano en busca de encontrar soluciones a un partido al que todavía restaba un mundo. La más clara la tuvo Juanito. En el 28', en una falta lateral que en vez de centrarla pegó fuerte a portería ante la sorpresa de todos. Casi hace un lío a Pau Torres. A partir de ahí el encuentro se dio la vuelta. Y si ahora el que tocaba era el Recre, el del juego directo fue el UCAM, que asumió ese papel cuando se arañaban los últimos minutos de la primera parte.

El Recre salió tras el descanso como un tiro. La más clara hasta el momento la tuvo Iago Díaz, que está inconmensurable estas últimas jornadas, con un disparo potente y ajustado que salvó Torres con las yemas de los dedos. Clarísima. Empezó a morder el Decano provocando los fallos murcianos en el centro del campo. Este era otro partido. Más albiazul. Peter en el minuto 59 corrió por la banda y se sacó un disparo peligroso pero se fue al lateral de la red. Juanito, en la banda contraria hacía del regate una oportunidad a base de centros. Lo intentaba el Recre. Pero no llegaba el gol.

Así que Abel Gómez sacó al césped a Chinchilla y a Salinas, que debutaba en el 68'. El primero cambiaba la posición natural a Juanito, y el segundo, arriba. Atrasaba su posición Adri Arjona, siendo Iago Díaz el sustituido. Nada más realizar los cambios, el Recre tuvo una falta clarísima en la corona del área, pero Salinas, la mandó fuera.

Con la llegada de los minutos del peligro el UCAM también se animó. Movió el banquillo y volvió a sumar llegadas. Una con peligro. En el descuento, un remate de cabeza de Camacho llegó a salvar Rubén Gálvez lo que podía haber sido una tragedia final. El punto es bueno, en un campo difícil. Pero insuficiente para alcanzar el ascenso por la vía directa. El Antequera está ya a diez puntos.

Ficha técnica

UCAM Murcia: Pau Torres, Migue Marín (David Luna, 73'), Javi Ramírez, Mario Abenza (Samu Mayo, 73'), Edu Oriol, Manu Ramírez, Yasser, Vicente Romero, Salazar, Rafa Chumbi (Víctor Camacho, 73') e Isra Cano.

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Fran Ávila, Bernardo, Jordi Ortega, Iago Díaz (Chinchilla, 68'), Josiel Núñez, Peter, Adri Arjona, Juanito (Salinas, 68') y Rubén Serrano.

Árbitro: Roberto Carralero. Amonestó a los locales Miguel Marín y Samu Mayo. Y a los visitantes Bernardo y Jordi Ortega.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 17 en el estadio BeSoccer La Condomina, con la presencia de aficionados recreativistas que se desplazaron a tierras murcianas.