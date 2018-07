El Trust y las peñas se reúnen con Krypteia

Javier Jiménez, cabeza visible de Krypteia Capital (empresa que tiene intención de adquirir el club onubense junto a Eurosamop), ha mantenido contactos con José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del club albiazul y con miembros del Trust de Aficionados albiazules.

Está previsto que la próxima semana representantes de las peñas federadas se reúnan con Jiménez en la sede de la asociación para hablar sobre la gestión del Decano y conocer de primera mano su relación actual con el club.

La directiva del Trust ha enviado un escrito a sus socios en el que explica que la sociedad ha dado al Recre un préstamo que le ha permitido estar al corriente con la Asociación de Futbolistas Españoles y la Real Federación Española de Fútbol para poder inscribirse en Segunda B y que solicita que exista colaboración entre todas las partes que forman el Decano para poder sacar el club adelante.

"Ante nuestra pregunta sobre el modo en que la sociedad piensa invertir capital en el Decano nos informa de que su trabajo en el club es el de gestión y puesta en valor de la marca Recreativo. Nos informa de que en la red de empresas e inversores con la que trabaja Krypteia estrechamente hay interés en invertir en el Recre, si bien esas inversiones no van a ser directas en forma de ampliaciones de capital, sino en forma de patrocinios y explotación de la imagen de marca del club en diversas formas. Nos explica por encima las ideas que tiene Krypteia para hacer atractiva la marca del Decano", dicen los rectores del Trust, que agregan que "le preguntamos por cuál será la forma en la que los futuros propietarios del club verán el retorno de su inversión, a lo que nos contesta que no pretenden tener retorno en liquidez inmediato, aunque sí pretenden una revalorización de las acciones del club como consecuencia de la gestión que realizarían del mismo si acabasen siendo propietarios. Entendemos que esta forma de beneficio solo se convierte en liquidez mediante una futura venta de las acciones del Decano, pero nos comenta que ese paso no estaría ahora mismo en su horizonte".